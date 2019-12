Forlì e il Cibo: un itinerario tra orti, locande e osterie

Continuano in città le visite guidate di Forlì e il Cibo con due appuntamenti programmati mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre.

Mercoledì 4 dicembre, ore 15.00, ritrovo in piazzetta della Grata (dietro la scuola "Dante Alighieri) per una visita condotta da Sergio Triani, guida di Confguide Forlì, aperta a tutti sul tema: Gli orti. In piazzetta della Grata (così chiamata perché sul Canale di Ravaldino era posta una grata di rilevanti dimensioni) verrà illustrata l'importanza degli orti nell'economia cittadina e soprattutto dei conventi e dei monasteri, come quello attiguo al luogo del ritrovo, occupato dalle Suore Clarisse.

Itinerario:

- Piazzetta della Grata - dove si ricorderà la presenza del Canale di Ravaldino che scorre nelle adiacenze e la realizzazione nell’Ottocento del macello comunale

- Via Curte - ultimi orti sopravvissuti all'interno del perimetro delle ex mura cittadine.

- Corso Garibaldi, dove, al n. 245, sulla facciata di un edificio sono ancora oggi evidenti i resti dell’insegna dipinta ("Pastificio Romagnolo").

- Corso Garibaldi - di fronte a Palazzo Manzoni si racconterà la storia e l’assassinio di Domenico Manzoni, un ricco faentino trasferitosi a Forlì, che speculava sulla compravendita di grandi quantitativi di grano e prodotti similari.

- Piazza Guido da Montefeltro – qui sarà possibile ricordare la presenza degli orti dei monasteri del San Domenico, di Sant'Agostino e di Santa Caterina.

- Arrivo al San Domenico alle ore 16.30 con possibilità, per chi lo desidera, di visitare la mostra fotografica “Il Cibo” di Steve McCurry. È necessario prenotare al 349 1837505. Biglietto d’ingresso alla mostra di McCurry scontato € 10,00 + € 5,00 per la guida.

Giovedì 5 dicembre, ore 15.00, ritrovo in piazza Saffi (di fronte all'ingresso del Palazzo Comunale) per la visita condotta da Benedetta Orlati, aperta a tutti sul tema: Vecchie locande e osterie. In piazza Saffi verranno raccontate le brevi storie dell'Albergo del Vapore e dell'Albergo Ristorante Commercio, delle osterie e altre attività analoghe, citate nella guida di Ettore Casadei (1928) o in altri volumi, che avevano sede nei dintorni della piazza. Si coglierà inoltre l’occasione per ricordare storie e aneddoti legati all'osteria gestita da Alessandro Mussolini, padre di Benito, in fondo a corso Mazzini, e alla Trattoria del Bel Canto, in viale Vittorio Veneto.

Itinerario:

- Piazza Saffi dove si raccontano le brevi storie dell'Albergo del Vapore e dell'Albergo Ristorante Commercio, delle osterie e altre attività analoghe che avevano sede nei dintorni della piazza. Si coglierà inoltre l’occasione per ricordare storie e aneddoti legati all'osteria gestita da Alessandro Mussolini, padre di Benito, in fondo a corso Mazzini, e alla Trattoria del Bel Canto, in viale Vittorio Veneto.

- Piazzette della Misura - la Trattoria da Pirin (ora Welldone Burger).

- Via Giorgina Saffi - dove più di 30 anni fa, l'Osteria del Medio (ora trattoria Osteria dalla Maria).

- Via Bufalini, angolo piazza Guido da Montefeltro, luogo oggi occupato dall'Osteria Don Abbondio che in precedenza era sede della storica “Trattoria della trippa”.

- Arrivo al San Domenico alle ore 16.30 con possibilità, per chi lo desidera, di visitare la mostra fotografica “Il Cibo” di Steve McCurry ad aggregazione libera. Biglietto d’ingresso scontato alla mostra € 10,00 + € 5,00 per la guida.