Un weekend dedicato all'attività fisica e al benessere. Al Parco Urbano torna "Forlì Fitness & Fun"

Zumba, "brucia grassi", pilates, yoga e balli di gruppo. Ma anche esibizioni, conferenze, intrattenimenti musicali e la divertente "Fluo Run". Il Parco Urbano, il polmone verde di Forlì, ospiterà un fine settimana all'insegna dell'attività fisica e del benessere. E' tutto pronto per la quarta edizione di "Forlì Fitness & Fun", la manifestazione organizzata col duplice scopo di fornire una vetrina per le attività delle associazioni sportive, delle palestre private, dei centri fitness e wellness, ambulatori fisioterapici, anche nel campo della nutrizione e della prevenzione della salute, ma soprattutto di stimolare il pubblico a partecipare alle attività proposte, creando in tal modo interesse e curiosità che si traduca in una pratica costante di esercizio fisico. Ospiti della manifestazione anche tantissime realtà che operano a Forlì nello sport, nel sociale e nell'intrattenimento.

Sabato inoltre ci sarà alle 19 lo spettacolo di Andrea Vasumi con il suo "La notte del Cialtrone - Cialtronight", a seguire alle 21 i "Floyd Machine Pink Floyd". Gran chiusura domenica alle 19.30 con la Fluo Run, la corsa fluorescente non competitiva che terminerà al Parco in un fantastico dj-set per ballare insieme fino alla chiusura dell'evento. A Mattia Rossi, vice presidente associazione Forlì Sport Benessere, il compito di illustrare la suddivisione delle aree: "Ci sarà ad esempio il Palco Giallo Wellness, l'area "arancione" delle conferenze, un'area per le esibizioni, un palco azzurro per la danza e lo judo, il Palco Rosso per le attività come zumba, ma anche un'area animazione per bambini e food truck village per citarne alcune. Le attività si concentreranno nell'area nei pressi della fontana e dei campi da calcio e basket". A presentare il programma delle iniziative l'assessore allo Sport del Comune di Forlì Daniele Mezzacapo, Roberta Mercuriali e Isabella Cicognani funzionarie dell'Unità Sport del Comune e rappresentanti di Ascd Forlì Sport e Benessere, Ospedali Privati Forlì, Pallacanestro 2.015 e Cavarei.

Mamme protagoniste

Alla manifestazione sarà presente anche l'associazione "CavaRei" con "Le mamme per le mamme", evento organizzato dal gruppo Facebook "Mamme di Forlì alla riscossa" col Patrocinio del Comune di Forlì Assessorato Welfare e Politiche della Famiglia, Saranno due giornate dedicate alle mamme con bancarelle, animazioni e laboratori per tutta la famiglia; domenica al mattino ci sarà “Una Camminata in Famiglia” e al pomeriggio l’estrazione della lotteria. Le iscrizioni per la camminata si apriranno alle 9 e il costo è di 5 euro a famiglia.. I biglietti della lotteria, invece, hanno un costo di 2 euro e sono disponibili al CavaRei Shop di Via D. Bazzoli 12, alla Scuola dell’Infanzia Don Bosco in Via Ridolfi 27, alla scuola dell’Infanzia Girotondo in Piazzale Della Pace Meldola, al "Doppio Passo calzature" in Via Roma 68 Predappio e negli stand presenti all’evento. L’intero ricavato delle due giornate sarà devoluto al progetto “Dopo di noi, noi” a sostegno delle mamme di CavaRei Impresa Sociale.