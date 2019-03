Fiera del Baratto, piadina e laboratori nella Giornata della Carità

Domenica 31 marzo la Caritas e la Pastorale Familiare promuovono "Abbi cura di me - Giornata della Carità".

Alle ore 11.00 si tiene la Messa presieduta dal Vescovo Livio Corazza alla Parrocchia della Cava (Via Fiorenzuola, 10) a cui segue un pomeriggio di attività presso Cava Rei (Via Bazzoli, 12).

Dalle 15.30 alle 16.30 si svolge il Laboratorio per bambini (delle elementari) dal grano... alla merenda! Prepariamo insieme la piadina. Intanto dalle 15.30 alle 17.30 c'è anche la Fiera del Baratto, dove si possono portare giocattoli, abbigliamento da bambino e libri usati e in buono stato da scambiare con altri oggetti.

Nello stesso orario si tiene il laboratorio per ragazzi (a partire dai 14 anni) presso l’officina digitale (nella sede di Cava Rei). Dalle 16.00 alle 18.00 tutti i bambini possono partecipare ai Laboratorio per bambini (0-6 anni) promossi all’interno del progetto Family Hub.

Dalle 16.30 si svolge anche un momento di Festa comune.