Parte la Forlì Green City Trail, la corsa più "verde" dell'anno

Si svolge sabato 7 settembre la Forlì Green City Trail, la corsa-camminata non competitiva più green della Romagna, che parte alle ore 16:30 dal parco del Ronco Lido a Forlì.

Forlì Green City Trail presenta quest'anno con un percorso inedito, con tratti di sentiero riaperti da poco e tutti da scoprire.

Una corsa/camminata a due passi dal centro di Forlì, immersa nel verde che sa stupire e sorprendere.

Sono due i percorsi in partenza, rispettivamente da 12km e 6km.

Dal parco del Ronco Lido e poi sull' antica via Romea Germanica che costeggia il fiume Ronco, si può camminare o correre in mezzo alla natura in piena senza nessun pericolo.

Preiscizioni € 5,00 da lunedì 26 agosto a sabato 7 settembre alle 12:00 presso Foto Ottica Giuliani in viale Roma 346 oppure on-line su www.forlitrail.com. Sabato 7 settembre dalle 14:00 iscrizione al Ronco Lido a € 6,00.

La quota di iscrizione comprende la t-shirt tecnica dell'evento (per i primi 400 iscritti), ristori sul percorso, ristoro finale con piadina farcita con prosciutto crudo o squaquerone e rucola e bibita fresca, tanta musica e premi a sorteggio

Forlì Green City Trail, un evento per tutta la famiglia (animali compresi), per grandi e piccoli, per atleti o semplici appassionati runners e per tutti gli appassionati di trekking.