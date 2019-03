Michele Sanna e i consigli per una pedalata in Corea del Sud

Al circolo Inzir di Forlì si parte per una destinazione lontana: la Corea del Sud. Venerdì 22 marzo, alle 21.00, il circolo dei viaggiatori propone un itinerario in un paese in continua evoluzione, meta ambita dai cicloturisti di tutto il mondo che possono contare su 2700 km di piste ciclabili ed un progetto futuro di oltre 5000 km.

Michele Sanna, esperto viaggiatore in bici di Monza, racconta e soprattutto mostra il documentario realizzato durante la sua lunga pedalata in Corea del Sud.

Vista la sua grande esperienza da cicloviaggiatore e non solo, Michele fornisce tutti i consigli per chi volesse intraprendere questa avventura.

Ingresso con tessera Arci.