Al via la prima edizione di "Forlì Jazz Festival"

Mercoledì partirà la prima edizione di "Forlì Jazz Festival", dedicato a Chet Baker nel 30esimo anniversario della scomparsa. La manifestazione, che nasce da un progetto di Naima Fondation, anche per ricordare il concerto fatto da Baker al Naima club, l’1 marzo del 1984, nel vecchio Ciaika di San Martino in Strada, è organizzata dall'associazione culturale "Marco Polo".

Il primo appuntamento si terrà al "Benso" di Piazza Cavour, con una cena jazz (ovvero con piatti dedicati ad alcuni momenti della presenza di Chet in Italia, con riferimenti anche geografici, e quindi ricette di quei luoghi). Venerdì, solo su invito, alla Cantina Morattini si vuole instaurare lo stesso clima e la stessa atmosfera della mitica Cantina del dott. Dixie di Bologna, dove sono nati Lucio Dalla e Pupi Avati.

Gli altri appuntamenti.

Sabato 12 maggio, invece nei due negozi di dischi della città, Calboli e B-Side, ci sarà una Full Immersion con tutta la musica di Baker, mentre alle ore 18, al Caffè del teatro, ci sarà la presentazione-ascolto della registrazione del live di Baker al Naima del marzo 1984; domenica 13 maggio, al Big Bar, ci sarà un Jazz Breakfast, dalle 10 alle 13, con il gruppo Indians che farà un particolare omaggio a Chet in chiave ironica, sottolineando i gusti culinari del mitico trombettista, mentre alle 21.00 al Circolo Demodè verrà posta una targa per ricordare il “passaggio” fortunoso di Baker in quel locale e a seguire la proiezione del docu-film biografico Let’s Get Lost del famoso regista Bruce Weber; il 14 maggio, a Cosascuola, la più importante scuola di musica della regione, tutti gli allievi e i professori dei vari corsi di jazz si cimenteranno, dalle ore 19 in poi, in infinite e suggestive jam-session dedicate al più importante esponente della Lost Generation; il 17 maggio, a Palazzo Sangiorgi, sia il liceo Artistico Musicale, alle ore 12, con la prof.Paola Lorenzi, sia l’Istituto Masini, alle ore 16, con il prof. Alessandro Fariselli e alcuni loro allievi tributeranno un bell’omaggio al musicista scomparso; infine sabato 19 maggio, al MamiMargherita, cena con sottofondo musicale a tutto jazz, dalle ore 20 in poi…

Ma non è finita qui: in quasi tutti i locali sarà proiettato il video-saluto di Paolo Fresu, con una chicca dedicata a Chet, e ci saranno diversi attori che reciteranno-racconteranno il “dietro le quinte” dell’incontro di Michele Minisci, fondatore del Naima club, col mitico musicista; in qualche locale l’avv. Fortunati, noto professionista cittadino, mostrerà un vecchio Lp autografato dallo stesso Baker sempre nel 1984, dopo un concerto in una piccola ma famosa trattoria di Cusercoli, un Lp, a detta dello stesso musicista, introvabile e di grande valore (!); infine, gli organizzatori stanno rintracciando la mitica Alfa SS acquistata da Baker in un momento d’oro e citata nel docu-film, come il momento più bello della sua vita.



Concerti live nei vari locali e club di Forlì

Giovedì 3 maggio: FERRI & MENTA (AngryGentlemen);

Venedì 4: X RAY (Old Station Band, la big Band di 18 elementi nata proprio all’interno del Naima club/Vecchia Stazione e condotta dal mitico maestro Gianni Ghetti, e oggi dal giovanissimo Michele Scucchia);

Sabato 5: CAFFE’ CECCARELLI ( Sobrio jazz trio);

Martedì 8: CA’ LEONI( Jimmy Villotti);

Mercoledì 9: PETITE ARQUEBUSE (Nick Pizzzinelli trio);

Giovedì 10: JUMP CAFE’(Jazz Forum trio);

Venerdì 11: BASSO INVESTIMENTO (Giannini Quartet);

Sabato 12: TIME CAFE’, ore 18 (Zanca trio);

Martedì 15: LA FIASCA (Ciavarella-Sali-Vicini trio);

Mercoledì 16: BIFOR (Nameless jazz quartet);

Venerdì 18: BISTRO’ VERDE PAGLIA (DueEtti di jazz); Sabato 19: EATALY (Anna Ghetti e Simone Ravaioli duo).