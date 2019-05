Forlì incontra il Meeting con una bottiglia di Sangiovese

Sabato 1 giugno a Forlì al Parco Franco Agosto, entrata di Via Montone, si tiene per la prima volta nella nostra città, la seconda edizione nazionale di Meet The Meeting, un evento per sostenere, far conoscere e presentare il Meeting per l’amicizia fra i popoli (www.meeetingrimini.org), che ormai da quarant’anni rappresenta una straordinaria occasione di dialogo e di incontro tra persone e popoli, e che quest’anno si svolge da domenica 18 a sabato 24 agosto nella Fiera di Rimini.

Un’iniziativa di raccolta fondi all’insegna dell’incontro da persona a persona ma anche del gusto, con uno dei prodotti italiani per eccellenza: il vino. Al Parco viene allestito un gazebo per raccogliere fondi a sostegno del Meeting, presentare l’evento e invitare tutti alla prossima edizione.

Come omaggio per gli amici che vorranno fare una donazione per il Meeting, i volontari offrono un’ottima bottiglia di Sangiovese: un vino selezionato da produttori romagnoli di qualità.

L’evento culminerà alle ore 18.00 con la presentazione pubblica della quarantesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”.