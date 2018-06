I "Mercoledì" accolgono l'estate: Forlì mette al centro lo sport, il wellness e la musica europea

Arriva il terzo appuntamento con i Mercoledì del Cuore per festeggiare insieme l’inizio dell’estate celebrando tutti insieme il benessere, lo sport e il wellness di “Forlì città Europea dello sport 2018”. Non mancherà la grande musica nei locali di Forlì, dall’aperitivo a mezzanotte ad accompagnare la serata in centro saranno le note delle esibizioni nella notte della Musica Europea, con Forlì a ballare e suonare insieme a 530 città in tutta Europa. Nel centro storico di Forlì si prospetta una serata carica di divertimento: ricca di concerti live, mercatini artigianali e alimentari, con tanto sport, enogastronomia e i negozi di Forlì nel Cuore aperti per lo shopping con centinaia di vetrine illuminate e pronte ad abbracciare la festa. Anche nella serata di mercoledì quattro Comitati di Quartiere del Centro Storico apriranno le porte al pubblico della loro nuova sede in via Missirini 2, angolo corso Diaz. Dalle 20.30 alle 23 sarà attivo un "Punto di ascolto" aperto a tutti i cittadini.

Piazza Saffi

In Piazza Saffi, dopo l’anteprima dello scorso mercoledì arrivano i Mercoledì dello Sport. A condurre la serata, dal gazebo di Radio Bruno torna il presentatore Fausto Peppi accompagnato da Margherita Barbieri. La presenza illustre di Piazza Saffi è di una delle società più importanti della nostra città, la Pallacanestro Forlì 2015. Dopo la scorsa anteprima, alle 21 prendono il via ufficialmente i “Mercoledì dello Sport” per promuovere e supportare Forlì Capitale Europea dello Sport 2018 attraverso una vetrina per lo sport forlivese, e per l'associazionismo e il volontariato sportivo che ne sono la struttura portante. Tutto sarà come sempre affiancato dalle realtà di interesse per famiglie e bambini, come le associazioni di volontariato tra cui AVIS, Croce Rossa e wfF, fino al mercatino dei produttori di Campagna Amica e i suoi prodotti agroalimentari a km0, freschi e genuini.

Anche San Mercuriale sarà protagonista dei mercoledì dello sport con l’esibizione di danza della società New Dance Club sotto al Chiostro. Inoltre come ogni mercoledì il campanile rimarrà aperto per offrire la vista mozzafiato di Forlì dall’alto e farà da ritrovo alle ore 20.45 per la Camminata Dantesca per le vie di Forlì, un itinerario a piedi per le vie del centro sulle orme di Dante Alighieri. L’evento, in ricordo di Andrea Brigliadori, sarà condotto da Marco Viroli. Nel chiostro di San Mercuriale oltre allo sport spazio alla fotografia, anche questa settimana verrà allestita un’area espositiva con mostre a cura del Foto Cine Club di Forlì. Questa volta sarà esposta la mostra di Franco Cecchelli e Alfonso Benedetti con inizio esposizione alle 20. Non mancheranno cocktail e musica in tutta la piazza grazie ai locali presenti

Corso Mazzini

I “Mercoledì dello Sport” arrivano con tutta la loro carica in Corso Mazzini che diventa la via più energica di Forlì. Il Corso chiude al traffico per dedicarsi al benessere, all’agonismo e al wellness. In mezzo alle vetrine illuminate per lo shopping degli esercenti di Forlì saranno tante le associazioni che animeranno la via all’insegna dell’attività fisica con le loro esibizioni. Sarà l’occasione per vedere all’opera tanti sportivi e ragazzi, scoprire qualcosa di nuovo o godersi semplicemente una bella passeggiata in una via che assicura il pieno di energia. Ecco tutte le associazioni che troveremo nel Corso: Libertas Hockey Forlì, Aics Mamanet, Calisthenics Forlì, Edera Forlì, Lotofit, Explo Dance, The Boys Rock , Club 24 Power Center, Alfieri di Romagna, Sala d'Arme Achille Marozzo , Ollie Trick, Bodhi Dharma, Rugby Forlì 1979, Equitamondo, Libertas Softball Forlì e Titans Forlì

Corso Diaz

Corso Diaz si conferma ancora una volta come una delle vie più attive e creative della città. La "Bottega alchemica" in collaborazione con "La Viande" e "Verdepaglia Bistrò" presentano gli Angry Gentlemen dal vivo: una serata di grande Blues con tutta l’intensità emotiva di cui questa musica. Per una sera il corso ci farà vivere le atmosfere e i suoni di Chicago in mezzo alle offerte gastronomiche dei locali presenti.

Corso della Repubblica e Via Oberdan

La corsia preferenziale attraverso cui accedere al cuore dei Mercoledì piena di vetrine e esercenti per lo shopping è Corso della Repubblica. Da Borgo Cotogni c’è spazio per l’aperitivo e le grandi cene con Pasquale Venditto. Proseguendo il percorso verso via Oberdan ci sarà la "Fiasca", dove Gianni Giancarlo Giunchi accompagnerà grandi e piccoli nelle letture animate che iniziano alle 19.

Via Filergiti - Largo De Calboli

Due delle vie più animate del centro storico esaltano la loro celebre inventiva. "Caffetteria Perugini" porta sul palco l’esibizione live dei Mobius Trio. Per chi ha voglia di ballare troverà l’occasione di muoversi a tempo con “Baila che te passa” all'insegna di zumba, tango e latini in collaborazione con il bar "Il Rotolino".

Via Giorgio Regnoli

La via tutta gialla di Forlì è pronta anche questa settimana a immergersi nel mondo del mistero accompagnato dal divertimento. Gialli sono gli allestimenti delle vetrine, le biciclette fiorite lungo la strada, i menù e le magliette degli organizzatori che, si possono acquistare presso il Timbrificio forlivese, contribuendo a sostenere le iniziative della via. Anche per questo mercoledì ci saranno tanti artigiani e artisti lungo la strada con le loro meravigliose creazioni da stropicciarsi gli occhi. Le iniziative della via iniziano alle 20 con un evento speciale, la premiazione del concorso “Uno scatto per Regnoli” a cura di Regnoli41 Associazione Culturale e Postcards. Alla stessa ora per la rassegna “Giallo e Bollicine” Paolo Cortesi presenta “Dieci giorni alla corte d’assise di Forlì nel 1918” con aperitivo a cura di "Burghetto", che prosegue poi la serata con un evento musicale in collaborazione con "Granadilla": Sara Jane Ghiotti e Simone Migani portano sul palco il loro “Brazilian Project” . Atmosfera musicale invece da Ferri & Menta e Bait’auei. Sono previsti menù speciali dei locali

Piazza Cavour

MaraPunto presenta "Flash moda mare e abbigliamento donna" in collaborazione con la "Casa del Parmigiano" e musica by Franco B-Side. Nella Piazza dalla vocazione gastronomica di Forlì i locali e i ristorantini propongono menu speciali da gustare comodamente seduti nei vari dehor. L’apertivio della piazza sarà animato da Dj Mila Esposito, con Bollicino tra cibo e tanti drink.

Al Bifor ci sarà il concerto degli Rpm.

Le altre Piazze

Cuori pulsanti del centro forlivese, le sue piazze sono pronte ad accendersi con eventi e musica, cominciando da Piazzetta San Carlo con i balli latini di Pueblo Latino e Carlos dj. In piazza XC Pacifici, all’Abbey musica live con l’esibizione degli Etilisti Noti, gruppo folk-cantautorale forlivese. A due passi, Piazzetta della Misura diventa un dancefloor all’aria aperta grazie alla collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta proseguono con la musica live di Swingolafato, i drink e il dj set di Matteo Nunziatini. In Piazza Morgagni il Jump procede con il Jump Festival 2018, una rassegna musicale di prim’ordine che mercoledì 20 giugno alle 22.00 ci regala l’esibizione dei Vinsanto. In piazza XX settembre prosegue la collaborazione tra Banco e Amarissimo che animano la piazza con il live musicale dei Microtraumi.

Corso Garibaldi

Le vibrazioni positive continuano a scuotere Corso Garibaldi con la musica live a fare da cornice ai piatti del "Petite Arquebuse". Alla "Baita del Bonguistaio" cena e concerto con l’esibizione dei Silkie Smile. Musica anche all’Oltremodo dove si inizia con l’aperitivo on the road e ci si scatena con Mirko the Voice e il suo karaoke che farà cantare tutta Forlì. Per approfittare della cena con menù estivo altra tappa immancabile è sicuramente l’Hosteria del Vicoletto.

Via delle Torri

Anche in Via delle Torri si respira aria di festa, con i dj set e gli eventi musicali di "Caffè dei Corsi", "Caffe delle Torri" e bar "Il Mattino", che non faranno mancare alla via la giusta carica nell’ultima notte di primavera.

Musei e cultura

L’offerta culturale dei Mercoledì vede protagonista ancora una volta Palazzo Romagnoli che apre le porte dalle 20,30, l'ingresso alle Collezioni permanenti e alla Collezione Verzocchi sarà gratuito. Alle 21,00 nel Salone d'Incontro Rodolfo Valentini e Flavio Foietta, dell'Associazione “Via Romea Germanica “ racconteranno il cammino del Monaco Alberto di Stade lungo l'antica Via dei Romei, che dalla Germania, attraverso il Brennero arriva a Roma. Per scoprire tutti i dettagli ed il programma completo, restate collegati con i nostri canali web e social: www.forlinelcuore.it - www.facebook.com/ForliNelCuoreOfficial