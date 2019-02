La luce intima nelle opere di Milva Fantini

Continuano le esposizioni nello storico negozio di articoli per belle arti sito in Corso Diaz, 57 a Forlì. Da sabato 16 febbraio a venerdì 1 marzo, potranno essere ammirate nei locali della Mesticheria Casadei le opere di Milva Fantini. Le opere sono visibili 24 ore su 24 nella vetrina sul corso. In allegato materiale informativo sull'artista.

Milva Fantini, anno di nascita 1963, originaria di Castiglione di Ravenna, da qualche anno abita a Campiano. Diplomata con successo all'istituto statale d'arte di forlì, dipinge da sempre. fin da quando era piccola ha mostrato una certa dimestichezza con i colori, le tavolozze, le tele. Amante della natura, dei fiori, degli animali, Milva sa restare coi piedi per terra. Rispecchiando appieno la sua concretezza di donna, lascia aperta la finestra al suo estro. Con occhio vivido interpreta i suoi sogni mescolando cromatismi delicati esprime la fantasia e la ricchezza dell'universo femminile pieno di variegate sfumature.

Le opere pittoriche di Milva Fantini, in prevalenza ad olio su tela, sono luce intima sulle 'emozioni'. Milva non ama incorniciare i suoi quadri per non limitare il flusso del dipinto, un fluire continuo di pensiero privato s'apre e abbraccia. Solitaria e accogliente Milva artista concede di svelarsi a chi la osserva con meticolosa attenzione. L'arte di Milva vola anche con stoffe, bottoni, spille, lane, zucchero, farina, materiali di recupero divengono piccoli capolavori di sartoria, decoupage, di cucina. D'animo nobile Milva Fantini sa vivere anche la difficile realtà col sorriso. Le emozioni, per milva, sono il vero motore della vita. Sono il respiro, soffio dell'anima che pulsa.