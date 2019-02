"L'ideale che annega nel fango": delusione e inquietudine nella letteratura scapiglaita

Nell'ambito del ciclo "Il Risorgimento incompiuto. La questione sociale tra letteratura e arte", organizzato dall'Accademia dei Benigni di Bertinoro e dall'Associazione culturale "San Mercuriale" in occasione della grande mostra sull'Ottocento allestita ai Musei san Domenico di Forlì, il professor Alessandro Merci (Liceo Torricelli-Ballardini-Faenza) terrà una conferenza a tema letterario sulla Scapigliatura.

La conversazione prenderà in esame la produzione in prosa e in versi della prima avanguardia letteraria del neonato stato italiano, evidenziandone lo sperimentalismo, la modernità e l'inquietudine, espressione della delusione della classe intellettuale per gli esiti del processo risorgimentale appena concluso. Lo studioso si soffermerà in particolare sul poco noto genere del romanzo parlamentare, che fu la forma di espressione privilegiata di tale delusione, e che merita di essere riscoperto per le profonde analogie che presenta con l'antipolitica contemporanea.