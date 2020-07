Forlì Musica: serata “Ouverture” con i fiati del Maderna

Secondo appuntamento per la rassegna estiva ForlìMusica “L’arte è vita”. Dopo la “riapertura”, l'Orchestra Maderna venerdì 10 luglio è di nuovo impegnata nella suggestiva cornice del Secondo Chiostro dei Musei San Domenico con la serata “Ouverture”: un programma che viene eseguito dall’Ensemble di fiati dell’Orchestra.

Venerdì 10 luglio, ore 21.30, i fiati dell’Orchestra cittadina si presentano in versione decimino con le parti di flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto raddoppiate. Mentre la scrittura per ottetto di fiati è stata affrontata da molti grandi compositori come Mozart e Beethoven, il decimino con l’aggiunta della coppia di flauti è una formazione più desueta ma molto interessante per la varietà dei colori che emergono.

In programma brani originali per 10 e 9 strumenti: la Sinfonietta (decimino) del compositore e pianista svizzero Joachim Raff nato nel 1822, la Petite Sinfonie di Charles Gounod ( nonetto) compositore francese nato nel 1818 e la Sinfonia di Gaetano Donizetti (nonetto)nato nel 1797.

L’esecuzione di una trascrizione della Marcia alla turca di W. A. Mozart per dieci fiati scritta dal Maestro Giorgio Babbini e riadatta per la formazione in occasione di questo concerto chiude la serata. Giorgio Babbini, clarinettista e compositore, è docente di musica da camera per strumenti a fiato al Conservatorio Maderna di Cesena e collabora con l’Orchestra Maderna di Forlì in particolare nel progetto dell’Orchestra giovanile Orcreiamo.

Biglietteria: sarà possibile acquistare i biglietti su www.vivaticket.com e nelle rivendite autorizzate o in sede di concerto.

Costo: 10 euro, 5 euro per i minori di 16 anni