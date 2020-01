Un tour tra misteri e leggende della città di Forlì

Venerdì 24 gennaio, alle 20.30, parte una camminata notturna tra storia e suggestioni in cui si narrano alcuni misteri storico - folkloristici di Forlì. L'evento sarà arricchito dalla proiezione di alcune immagini.

Un percorso fra le leggende forlivesi percorrendo a piedi un percorso cittadino serale, con partenza da Piazza Saffi davanti all’ufficio postale.



Durata 1,30 / 2.00 ore circa per un percorso di 1,5 km.

Prezzo: 10,00 euro

Iscrizione obbligatoria: Whatsapp (Stefano) 329 2015682 (per favore No SMS, No chiamate, SOLO Whatsapp), Messanger sulla pagina: https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7; e-mail: stefanobaiocchi70@gmail.com (oggetto: Forlì MT).

Non adatto ai bambini (per argomenti trattati e immagini che verranno mostrate).