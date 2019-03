I Get'em out e portano il loro omaggio ai Genesis

Venerdì 15 marzo ore 21.45 quarta serata in programma di Rockin'Time 2019 con il graditissimo arrivo da Milano dei Get'em out in omaggio ai Genesis del periodo Peter Gabriel.

Gli anni '70 sono stati teatro di un grande fermento musicale testimoniato dalla nascita del Progressive Rock e di gruppi musicali (Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, King Krimson, Yes, solo per citarne alcuni) destinati a restare nella storia della musica. Tra questi, i GENESIS ne rappresentano la punta di diamante avendo ridefinito, con una musica intensa e raffinata, con la teatralità di Peter Gabriel e con testi di storie fantastiche e spesso surreali, il concetto stesso di concerto rock. La ricchezza della loro musica è tale da renderla contemporanea ancora oggi. Sebbene i GENESIS siano una rock band inglese, è in Italia che hanno riscosso il maggior successo, come testimoniato dai numerosi concerti tenuti.

Lo spettacolo "The Gabriel Era" proposto dai GET'EM OUT si propone di far rivivere tutta la magia dei concerti dei GENESIS del periodo Rock-Progressive (1970-1975) - periodo in cui Peter Gabriel era il loro cantante - riproponendo tutte le più importanti composizioni che hanno consacrato la musica dei GENESIS come un classico del rock.

La meticolosa ricerca dei suoni e delle dinamiche presenti nelle storiche incisioni in studio della band, l’utilizzo di strumenti vintage, un’enorme mole di lavoro di trascrizione delle parti originali e la ricostruzione dei trucchi di scena usati da Peter Gabriel, hanno portato i GET'EM OUT a diventare oggi una delle Tribute band GENESIS più apprezzate in Europa.

Il repertorio proposto include tutti i più importanti lavori dei GENESIS, presenti negli album Trespass, Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England by the Pound e The lamb lies down on Broadway, tra cui spiccano capolavori come The Musical Box, Supper's Ready, Firth of fifth e The Cinema Show.

Ingresso al Concerto: 10€