Forlì negli anni '70 e oggi: fotografie della città a confronto

Mercoledì alle ore 20.45, presso la Sala Assemblee del Foro Boario il Lions Club Forlì Host organizzerà una serata dedicata a "Forlì ieri e oggi. Punti di vista". Durante il corso dell'incontro verranno poste a confronto le immagini scattate da Paolo Monti nel corso del censimento fotografico del 1971 con quelle scattate da Luca Massari nel 2015. Interverranno Gabrio Furani, architetto, Luca Massari, fotografo, e Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host.

Le tante foto scattate da Paolo Monti ci consegnano riprese di intere strade di Forlì con immagini dei due lati e di tutte le case, palazzi e monumenti, cortili e giardini. Tutta la città storica fu documentata in modo completo e facilmente identificabile. Sono molte le immagini scattate da Monti dove si evidenziano particolari architettonici, compresi selciati e pavimentazioni, materiali usati e loro stato di conservazione, arredo urbano, particolari ambienti e soluzioni urbanistiche anche minori o minime.

Il progetto fotografico di foto-confronto attuato da Luca Massari vuole essere un omaggio a Paolo Monti. A distanza di molti anni ripercorrere il lavoro del fotografo milanese ha richiesto uno studio sui suoi appunti di lavoro oltre a un attento esame delle sue immagini. Per ritrovare gli stessi punti di vista e le sue inquadrature è stato necessario calcolare le ottiche fotografiche e compiere una serie di ricognizioni alla ricerca della stessa luce, per poter poi fotografare nella medesima stagione e orari.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia del volume "L'Oratorio di San Sebastiano. Gioiello del Rinascimento forlivese".

Ingresso libero. Per informazioni 3493737026.‎