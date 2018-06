I "Mercoledì del Cuore" fanno dieci: il centro di Forlì accende l’estate in città

In centro storico si respira l’aria dei preparativi, dopo la notte dell’Europa e le due anteprime del 23 e 30 maggio che hanno scaldato l’atmosfera prendono il via i Mercoledì del Cuore. La grande Piazza Saffi e le vie del centro storico sono pronte ad accogliere il primo degli eventi più attesi dell’estate forlivese. 150 negozi e boutiques del circuito di Forlì nel Cuore saranno aperti, per accendere lo shopping fino a mezzanotte. Concerti, dj set, grandi ospiti, performance artistiche e sportive, scuole di ballo, aperitivi e menù speciali nei bar e nei locali, sono tantissime le opportunità per vivere il centro e divertirsi.

PIAZZA SAFFI - Anche quest’anno Piazza Saffi sarà il Cuore della Città da cui si sprigionerà l’energia dei Mercoledì del Cuore verso tutte le vie del centro; dal Radio Bruno live point si ascolterà la voce dei mercoledì.Sull’anello della Piazza si riuniranno tante realtà di interesse per famiglie e i loro bambini, a cominciare dalle Associazioni di volontariato tra le quali la Croce Rossa fino al mercatino dei produttori di Coldiretti e i suoi prodotti agroalimentari freschi, genuini e a km0. Uno sguardo al futuro per l’ambizioso obiettivo di una città pulita è la presentazione degli ultimi modelli di auto elettriche, tra le migliori del panorama commerciale locale. Tutti i mercoledì poi, sarà protagonista l'evento “Gli scatti del cuore” che invita i forlivesi a giocare con i miti della fotografia. L’iniziativa vede insieme, per la prima volta i club fotografici Csi “Carlo Savoia”, “Tank Sviluppo Immagine” e l’associazione culturale “Postcards, cartoline da Forlì”.

La prima serata sarà dedicata ai baci più famosi della fotografia da Robert Doisneau a Elliott Erwit e Rodney Smith, il fotografo dell’inconscio. Anche uno dei principali luoghi simbolo della città, San Mercuriale, sarà grande protagonista dei mercoledì: il campanile rimarrà aperto per offrire la vista mozzafiato di Forlì dall’alto, mentre nella saletta del Chiostro ogni settimana verrà allestita un’area espositiva con mostre fotografiche a cura del Foto Cine Club di Forlì. All’interno della suggestiva cornice della piazza non mancheranno tanti cocktail e buona musica come nel caso di Saffi 25 che proporrà una serata di balli country con il gruppo Wild Angels e Alby Dj. Grande musica anche nel dehor di Eataly tra cibo e dj set, così come per Caffè Ceccarelli e la Pizzeria Sole che proporrà un evento musicale.

PIAZZA CAVOUR - Nerate di musica e gusto nella Piazza più affascinante, dedicata alle “cene sotto le stelle”, i locali e i ristoranti propongono menù di ogni tipo, finger food, pizze take away e degustazioni di pesce fresco direttamente dall’Adriatico dalle sapienti mani dello staff di Acquolina pescheria da gustare comodamente seduti negli eleganti dehors o passeggiando tra le proposte moda delle boutiques più eleganti. Ad accendere la notte con le giuste note saranno Nati a Forlì con un Dj Set e Bifor i cui cocktail saranno accompagnati dai ritmi del Sud con le voci salentine del duo Fior di Velluto. Per i più curiosi c’è una novità da Londra, "Flora" presenta il BubbleTea, per chi non li ha ancora assaggiati o per chi non può già farne più a meno! Benso “Fighetto” dalle 19 l’aperitivo al Benso è abbinato alla serata nel giardino con Bollicino in collaborazione col Big Bar

LE ALTRE PIAZZE - Cuori pulsanti del centro forlivese, le sue piazze sono pronte ad accendersi con eventi e musica, cominciando da Piazza XC Pacifici dove l’Abbey propone una serata concerto con il grande rock dei Mobius. Lì accanto, nella piccola Piazzetta San Carlo ogni mercoledì sera sarà interamente dedicato alle scuole di balli latini, con Ivan di Pueblo latino pronto a far muovere e danzare tutti gli appassionati del genere. A due passi, Piazzetta della Misura concerto e dancefloor all’aria aperta grazie alla collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta cominciano con l’aperitivo delle 19 e via fino al cocktail bar, tra live musicali (il 6 sarà la volta dei Raccolta Differenziata) e dj set a cura di Matteo Nunziadini. Anche in Piazza del Carmine non mancherà animazione e divertimento grazie all'appuntamento musicale con JoLi' & Co live da Tinto Cafè a partire dalle 20.30 per una piacevole serata tra cibo e musica. Ultima, ma non per importanza, Piazza XX settembre dove troveremo il live di Daniele Maggioli ospitato da Banco, immerso tra atmosfere oniriche e momenti più cantautorali.

CORSO DIAZ - Corso Diaz grazie ad una collaborazione tra il nuovo ristorante La Viande, La bottega alchemica e Verdepaglia bistrò si conferma come una delle vie più attive di Forlì. Ogni mercoledì cocktails, cene e concerti live. Questo mercoledì sarà l’esibizione del Trio Mistico Blues a riempire il corso di musica e note.

CORSO GARIBALDI - Una scarica di vibrazioni positive è pronta a scuotere tutto Corso Garibaldi, a partire dal Petit Arquebuse, uno dei punti di riferimento della musica dal vivo della città, che vedrà sul palco i Brillanti Sparsi in un concerto organizzato in collaborazione con l’Oltremodo Pub che al suo interno animerà la serata con Mirko the voice. All’Hosteria del Vicoletto svoltando in via Giorgina Saffi, si balla: alla consolle il Dj Marco Turci.

VIA DELLE TORRI - Anche in Via delle Torri si respira aria di festa con il dj set promosso da Caffè dei Corsi e dal concerto live tra anni ’60,’70 e ‘80 degli Hot Stuff al Caffè delle Torri.

CORSO MAZZINI - Passeggiando per la via più sportiva di Forlì, nell’anno di Forlì città dello sport, Corso Mazzini avrà tantissime vetrine illuminate per lo shopping, una grande occasione per visitare i negozi e le attività al suo interno.

CORSO DELLA REPUBBLICA - Si conferma anche quest’anno come un vie preferite per lo shopping di Forlì, con tanti negozi aperti fino a tardi. Proseguendo il nostro percorso da Via Regnoli verso via Oberdan troveremo le letture animate de La Fiasca ad intrattenere grandi e piccoli. Da Borgo Cotogni c’è l’Aperitivo “mangia & bevi” con il mitico ed insuperabile Pasquale Venditto..

VIA DEI FILERGITI - LARGO DE CALBOLI - Via dei Filergiti diventerà la nuova Ramblas di Forlì, per una serata di festa, dai sapori Romagnoli e dall'aria internazionale a due passi da Piazza Saffi. Dalle 19.30 si comincia con gli aperitivi e la ristorazione: Caffetteria Perugini presenta "Un trio acustico", che vi prenderà per mano e vi accompagnerà in un viaggio musicale che va dalla Romagna al Brasile, passando per la Francia e toccando persino un po' di Russia live degli Scaricatori trioexperience con la loro RumbaRomagnolae il loro nuovo disco VolumeSecondo. Primo Mercoledì del Cuore e primo live in Largo De Calboli, che apre una stagione di concerti estivi. Animazione anche al Games Bond.

VIA GIORGIO REGNOLI - Proseguendo lungo Via Giorgio Regnoli si entrerà nel mondo del mistero con “Regnoli in giallo”, una rassegna di eventi che accompagnerà tutti mercoledì di giugno e luglio. Dalle 19,30 si scoprirà una delle storie singolari e stupefacenti raccontate da Paolo Cortesi, questa settimana sarà la volta de “il delitto Malmessi” affiancato all'aperitivo a cura di Granadilla. Il divertimento della via prosegue dalle 20 con la musica dal vivo del gruppo Ramingo ospitato da Ferri&Menta in collaborazione con La Baita e Regnoli 41 e con un altro concerto, ospitato da Burghetto in collaborazione con la Granadilla, del gruppo “Sour le ciel de paris”.

MUSEI E CULTURA - Anche quest’anno l’apertura serale straordinaria dei Musei cittadini e dei principali monumenti accompagnerà lo shopping e il divertimento del centro per garantire una grande offerta culturale. Il primo appuntamento è a Palazzo Romagnoli, dove verrà proposto uno spettacolo della rassegna "Festival Internazionale di poesia e arti sorelle", ideato e curato dalle artiste Giorgia Monti e Serena Piccoli dell'Associazione Culturale "Lestordite". Alle 21,00 nelle sale a piano terra della Collezione Verzocchi si terrà una lettura di poesie tratte dal libro "Gli obbedienti" da parte della performer Francesca del Moro. A seguire nel Salone dell'Incontro al primo piano lo spettacolo teatrale "Affondata sul lavoro" di e con Serena Piccoli. Dalle 20,30 alle 23,00 sarà inoltre possibile visitare le collezioni del Novecento e le mostre temporanee "Il mestiere dell'orafo tra tradizione e modernità" e "Auto/Ritratti dal Novecento forlivese". Per scoprire tutti i dettagli ed il programma completo: www.forlinelcuore.it - www.facebook.com/ForliNelCuoreOfficial