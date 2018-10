Forlì ospita il trofeo delle Regioni di hockey

Forlì capitale dell'hockey in line giovanile. Il Pattinodromo comunale di Forlì ospita dal 1 al 3 novembre il trofeo delle Regioni di hockey in line per rappresentative regionali Under 16-Under 14 e ampio spazio per le dimostrazioni delle giovani promesse under 12 e under 10.

Presenti 8 delegazioni regionali e circa 400 ragazzi per un grande spettacolo. Clou la Final Four di Coppa FISR con Milano Quanta, Cittadella Hockey, Diavoli Vicenza e Warriors Ferrara. La manifestazione è inserita nei programmi di Forlì Città Europea dello Sport 2018 e ha il patrocinio del Comune di Forlì.

Ingresso gratuito.