Spettacoli, proiezioni e mostre per celebrare la Festa della Donna

In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, sono organizzati numerosi eventi, incontri, mostre e dibattiti nell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

La Festa della donna a Forlì

Giovedì 7 marzo ore 19.15 alla Palestra della scuola “La Nave”:

Insieme con il terzo tempo

Venerdì 8 marzo in Piazza Saffi a Forlì (sotto i portici di fronte negozio ex Cereali):

UDI Forlì - Archivio UDI Forlì-Cesena organizza un banchetto per la mimosa e materiale divulgativo delle iniziative UDI nazionale e di Forlì.

Alle 17.30 all'Oratorio San Sebastiano di Forlì:

Inaugurazione della tredicesima edizione della mostra "Il violino e la lumaca", un'esposizione di opere di Marilena Benini e Lea Contestabile.

Domenica 10 marzo, ore 18.30 alla Fabbrica delle Candele di Forlì:

Proiezione del film "Le ciliegie sono mature".

Venerdì 15 marzo, ore 20.30 alla Sala Randi del Comune di Forlì:

CRI e Ispettorato infermiere volontarie organizzano il convegno "Le spose bambine: la donna tra tradizione e modernità".

Nel comprensorio forlivese

Domenica 10 marzo alle 16.15 al Salone del Palazzo Pretorio di Terra del Sole:

"Amori reali e immaginari. Storie di Donne, Uomini e Sentimenti". Uno spettacolo incentrato sui sentimenti a cura di: Ass. VoceDonna e Accademia del Musical di Castrocaro.

Alle 20.30 al Nuovo Teatro dei Sozofili di Modigliana:

"Le loro Voci", Letture dal libro di Serena Dandini a cura di Barbara Giannotti e Paola Tampieri.