A Forlì la "Challanger Biking Cup": ospiti Chiappucci e Indurain

Arriva a Forlì una formula innovativa di ciclismo che ha già grande successo nel resto d'Europa: la "Challanger Biking Cup", una pedalata a scopo benefico in favore del Dynamo Camp (www.dynamocamp.org) che vede come super ospiti due grandi campioni: Claudio Chiappucci e Miguel Indurain.

Nato grazie all'idea di un Forlivese l'evento, in programma sabato 13 aprile, prevede non solo la parte a due ruote in cui i ciclisti possono vincere una divisa del valore di 150 euro (vedi www.challengerapp/shop) ma anche la musica del Pineta di Milano Marittima che assieme alle voci di Radio Bruno animerà Piazza Saffi, nella quale l'evento ha partenza (ore 11.00), arrivo e pranzo a buffet organizzato da Eataly (pizza a volontà e degustazione birra artigianale al prezzo di 15 euro con ricavati sempre devoluti in beneficenza).

L'Assessore allo Sport del Comune di Forlì, Sara Samorì dichiara: “Sono molto soddisfatta di promuovere la Challenger Biking Cup che rappresenta un'occasione di spicco e di preparazione alla nuova stagione ciclistica nazionale e internazionale, insieme agli altri eventi sportivi che si svolgeranno nel nostro territorio, quali la tappa della “Coppi e Bartali” e “Tendicollo” che rendono la nostra bella città sempre più visibile in ambito sportivo. La presenza inoltre di due grandi sportivi come Claudio Chiappucci e Miguel Indurain renderà la manifestazione sportiva ancora più stimolante, permettendo a tutti coloro che vorranno partecipare alla “pedalata” di confrontarsi con due grandi campioni. Mi preme per questo rivolgere un entusiastico ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che rendono possibile questo grande evento”.

Le iscrizioni sono effettuabili on line sul sito www.challengerapp.it, sono aperte ai ciclisti tesserati (di qualsiasi federazione o associazione) oppure semplicemente in possesso del certificato medico sportivo.

Il costo del pettorale è di euro 25.

E' possibile iscriversi anche last minute dalle ore 8.30 il giorno stesso della gara ma visto l'interesse manifestato da ogni parte d'Italia per l'evento si consiglia l'iscrizione on line il prima possibile per evitare lunghe file a poche ore dal via.