Federico Buffa racconta al Teatro Diego Fabbri lo Sport mondiale e la "Forlì Sportiva"

Un grande protagonista - giornalista italiano- un grande trascinatore sportivo per raccontare un grande spettacolo: lo Sport mondiale e la “Forlì Sportiva”. Federico Buffa racconterà martedì 2 aprile al Teatro Diego Fabbri i grandi successi sportivi della nostra città: dalla nomina di Città Europea dello Sport alle tappe del Giro d'Italia e alla Coppi e Bartali, passando per la FedCup e la rinascita della Pallacanestro 2.015, ai Cantieri dello Sport, il Ficts, il progetto del Museo Nazionale della Ginnastica fino ad arrivare ai nostri grandi Campioni come Ercole Baldini, Bruno Grandi, Miranda Cicognani e Tullo Morgagni, ai giovani talenti emergenti, come Andrea Dovizioso.

Senza dimenticare il patrimonio più importante rappresentato dal movimento dilettantistico e giovanile di base delle nostre straordinarie realtà che poggiano le loro radici su sicuri successi di “squadra” come testimonia ormai da anni il Softball Forlì, ma anche Gymnica 96, il Circolo schermistico Forlivese, il rugby, il pattinaggio, la pallavolo, il ciclismo, il tennis, il calcio A5, e numerose altre nell’anno del Centenario del Forlì calcio. Sarà l'occasione per ripercorrere insieme i grandi eventi sportivi che hanno animato la nostra comunità ma soprattutto ripercorrere la “nostra” storia, e per ascoltare dalle parole di un talentuoso telecronista sportivo “perché lo sport è spettacolo” nella “Forlì, città sportiva”. L'appuntamento si terrà alle 20.30, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.