Stuzzicherie italiane ed estere alla Festa di Primavera

Dal 28 al 31 marzo arriva Stuzzica, la Festa di Primavera al Jump Cafè di Forlì, in piazzetta Morgagni. Dalle 19.00 alle 23.00 la festa ha come protagonisti diversi Food Trucks con le loro proposte variegate che stuzzicano i palati.

Non mancano gli eventi musicali con dj set di Dj Sale, live music di The Broze Bananas e altre novità.

Tra i Food Truck presenti ci sono i piatti thailandesi di Manao Thai Food, le eccelenze grigliate di Buffalo 500 Grill, gli immancabili arrosticini abruzzesi, direttamente da Viareggio le prelibatezze di La Bottegaia di Mare e Vino, la cucina libanese di Baalbek, il food truck di Big Blue e ai dolci ci penseranno il truck della gelateria Amorcrema e quello della pasticceria Red Velvet Bakery.



Spazio anche alle aree giochi con laboratori e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli da Arte Creativa Lab che propone la decorazione a mosaico e la pittura.