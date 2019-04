Cercando l'onda perfetta con il surfer Marco Mulazzani

Giovedì 4 aprile, ore 21.00, si parte per un nuovo viaggio al Circolo Inzir di Forlì. Guida speciale è il surfer romagnolo Marco Mulazzani che spiega l'essenza dei surf trip, i viaggi alla ricerca delle onde più belle del mondo.

Può esistere l’onda perfetta? Rincorrerla tra le spiagge selvagge di tutto il mondo per vivere momenti unici, rappresenta per tanti un’adrenalinica modalità di viaggio.

Marco Mulazzani, di Cesena, è un esperto surfista che viaggia per il Mondo insieme alla propria tavola da surf. Insieme a Marco si viaggia tra le più suggestive spiagge del Sudamerica, Sudafrica, Asia e molto altro. Un'occasione per condividere la stessa passione o per ricevere spunti per avvicinarsi a questo particolare modo di viaggiare.

Evento riservato solo ai soci Arci.