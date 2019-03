I talenti di Instagram in gara con le web star Marta Losito e Virginia Montemaggi

Prima tappa a Forlì per Huawei P Smart 2019 DoubleTap, la gara di talenti più attesa dai giovani utenti di TikTok & Instagram. L'appuntamentosabato 16 marzo è alle ore 17:00 al Centro Commerciale Punta di Ferro di Forlì.

Giudici di questa prima tappa, presentata da Andrea Prada insieme al vincitore dell’edizione 2017 TelJ, saranno gli youtuber Alessandro Montesi e il duo Sespo e Valerio Mazzei, in questi giorni in cima alle classifiche con il loro primo successo editoriale.

A fare da team leader sono, invece, le popolari star del web Marta Losito e Virginia Montemaggi.

Huawei P Smart 2019 DoubleTap è l’unico contest-show itinerante dove i migliori talenti TikTok e Instagram possono esibirsi dal vivo e mostrare il proprio talento sul palcoscenico nelle categorie canto, ballo e video.

Per candidarsi, gli utenti devono registrarsi sul sito ufficiale www.doubletap.live, scegliendo la città e la categoria di preferenza e caricando i propri video su TikTok o Instagram usando l’hashtag dedicato #PsmartDoubleTap. Tra questi, verranno scelti due partecipanti per le categorie canto, ballo e video. I vincitori di ogni tappa, si confronteranno nelle semifinali estive e nella finale a Settembre. Per la Huawei Challenge si sfideranno on stage 4 partecipanti e verranno decretati due vincitori per ogni tappa.