Nuove risate e nuovi spunti alla Cialtronight

Torna ancora una volta il Cialtronight, lo spettacolo comico ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi, che si tiene, come al solito, al teatro Il Piccolo di Forlì (in via Cerchia) giovedì 21 febbraio, ore 21 circa.

Come le passate edizioni, anche in questa stagione, il Cialtronight si avvarrà della collaborazione di Carlo Negri, scrittore ed autore televisivo, nonché autore di diversi comici, tra i quali Giuseppe Giacobazzi e Gabriele Cirilli.

Il cast fisso comprende, oltre allo stesso Andrea Vasumi, che condurrà la serata, Enrico Zambianchi, Manuel Nipote, Lorenzo Lanzoni, Marco Dondarini con Davide Dal Fiume, la cantante Claudia Cieli, Sasà Spasiano e Rosanna Lodi.

Al cast fisso si integreranno, come nelle passate edizioni, ospiti intervistati e comici più affermati, che saranno la sorpresa della serata.

Ospiti di questa serata le ragazze del New Dance Studio di Forlì con una nuova sigla coreografata.

Lo spettacolo è un format unico ogni sera, vista la presenza di ospiti sempre diversi e anche perché si cercherà di legare i contenuti comici ai momenti di attualità e di cronaca.

Il costo del biglietto sarà di 15 euro, mentre il ridotto sarà di 12 euro.