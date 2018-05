Forlì Four Design: design protagonista con mostre, allestimenti e conferenze

Designer, architetti, docenti ed avvocati. Forlì ospiterà "Forlì Four Design", quattro giorni dedicati al design con mostre, allestimenti e conferenze. Gli incontri e le conferenze saranno aperti a tutti e gratuiti. (Per architetti e avvocati sono previsti crediti formativi). Il primo incontro si terrà giovedì 24 maggio a Palazzo Romagnoli, in via Albicini 12. "Lo sguardo delle cose. Quello speciale flusso d’incoscienza che è il nostro muoverci nel web affamati di immagini e di storie e di storie per immagini" sarà il tema al centro dell'appuntamento. Relatrice sarà l'architetto Patrizia di Costanzo, docente allo IED di Roma e membro di ADI Lazio.

Alle 18.30, sempre a Palazzo Romagnoli, ci sarà la conferenza "Il Premio Compasso D’Oro". Istituito nel 1954, il Premio Compasso d’Oro ADI, è il più antico ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di design. Nato da un’idea di Gio Ponti fu donato all’ADI che dal 1958 ne cura l’organizzazione, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità. Interverranno l'architetto Luciano Galimberti (Presidente Nazionale ADI), fondatore dello studio milanese BG+ Progettazione, design manager, attivo nei settori dell’architettura, degli interni, dell’exhibition design; Mario Fedriga, industrial design manager (vicepresidente ADI Emilia Romagna), che ha collaborato con aziende nei settori automotive, arredo, consumer electronics approfondendo temi di product design, interaction design e design management; l'architetto Massimo Farinatti (vicepresidente ADI Lombardia), designer pluripremiato, che ha contribuito alla realizzazione di moltissimi convegni e mostre, tra cui "Dal Cucchiaio al cucchiaio", "Coltivare il progetto", "ADI Design Index", "Design4food", "Design Answers" e "Design Competition".

Venerdì 25 maggio, alle 15, l'Auditorium della Cassa dei Risparmi (Via Flavio Biondo, 16) ospiterà la conferenza "Difendere la proprietà intellettuale - Industrial design". "La tutela del disegno industriale e delle opere dell’ingegno" sarà al centro dell'intervento dell'avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi (cassazionista, docente universitario e autore di opere giuridiche. "Marchio di Forma e Disegno Industriale" sarà l'argomento trattato dall'avvocato Alessia Loffredo, specializzata in diritto della proprietà industriale e intellettuale (diritto d’autore, industrial design, marchi, brevetti e nuove varietà vegetali). L'avvocato Vittorio G. Catelli specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, diritto della concorrenza, disciplina antitrust, diritto delle nuove tecnologie, diritto societario, interverrà su "La protezione dell’Industrial design". Presiede la Conferenza l'avvocato Roberto Roccari, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena. Modera e coordina l'avvocato Alessandra Fontana Elliott, presidente della Fondazione Forense di Forlì-Cesena.

Alle 19.30 sempre, l'Auditorium della Cassa dei Risparmi ospiterà la conferenza "Design circolare per un futuro sostenibile". Relatori l'architetto Giorgio Caporaso, Art Director & Chief design office; Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, componente del comitato scientifico di Ecomondo, la fiera di Rimini sul recupero di materia ed energia e sullo sviluppo sostenibile; Donatella Pavan, Socio fondatore e Presidente di Giacimenti Urbani, associazione che ha come scopo lo sviluppo del “Circuito delle attività virtuose” e la promozione del vivere sostenibile; Marco Capellini, presidente di Matrec, società di consulenza specializzata in innovazione e ricerca sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Ospite sarà il professore Francesco Schianchi, docente, analista e interprete delle trasformazioni antropologiche e sociali. Modera l'architetto Massimo Farinatti.

Sabato alle 15 al Banco (Piazza XX settembre) ci sarà la conferenza "Fare Progetti". "Fare progetti" è un manuale di metodologia progettuale finalizzato a sviluppare una propensione per il design, inteso come attività professionale che può essere usato da studenti che intraprendono la formazione nel settore, manager di organizzazioni pubbliche o private che devono avviare una funzione legata al design, cittadini che intraprendono processi di ideazione condivisa e partecipata. Relatore dell'appuntamento sarà Carlo Branzaglia (ex presidente ADI ER) docente all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, direttore editoriale del trimestrale Artlab, partner di Dmc Design Management & Consulting.

Sempre sabato, alle 17.30, alla libreria "La Feltrinelli" ci sarà la conferenza "Rovatti Design". Si tratta di n percorso professionale dove l’eclettismo prende le forme di tipologie di progetto diverse, mantenendo però una coerenza di fondo. Spaziando nell’ambito della creatività si parlerà di progetti di comunicazione realizzati per importanti aziende, Università e Ambasciate. Relatore sarà l'architetto Andrea Rovatti (presidente ADI Lombardia) e professore incaricato alla Scuola del Design del Politecnico di Milano, dove tiene un laboratorio di Design della Comunicazione.