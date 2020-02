Canti, balli argentini e spensierata consapevolezza con "Donna Solidale"

Giunge la seconda edizone di Donna Solidale che prende vita venerdì 6 marzo, ore 21, al Teatro Verdi di Forlimpopoli.

Una seconda edizione che è cresciuta perché in un anno di lavoro il gruppo ha preso forza e sempre più consapevolezza dell’importante messaggio a favore della tutela delle donne, della necessità di creare un focus sempre più grande sulla condizione femminile e di dare un piccolo ma significativo esempio di cosa vuol dire concretamente sorellanza.

Anche per questo la seconda edizione vede la partecipazione dell’associazione palermitana “Cuoche Combattanti” un virtuoso esempio di imprenditoria sociale che ha come obiettivo l’emancipazione economica delle donne vittime di violenza di genere.

Sul palco del Teatro Verdi va in scena una serata di divertimento e relax per tutti, grazie agli sketch con i piedi di Laura Kibel e Veronica Gonzalez, al coro di Donna Solidale diretto dalla pasionaria Paola Sabbatani, ai ballerini di tango argentino dell’associazione Medialuna Giampiero Peca e Susy Casalboni, all’installazione artistica a cura di Paola Gatti della galleria d’arte a Casa di Paola, al canto di Enrichetta Maffei, agli Assoli di danza dedicati alla donna a cura del gruppo danza Forlimpopoli e tantissime altre sorprese per una serata all’insegna della spensierata consapevolezza.

Donna Solidale viene condotta da due presentatori d’eccezione: Fabiola Crudeli, attrice, drammaturga e regista, e dall’esilarante Francesco Gobbi, poeta dialettale strampalato e stralunato.

L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto al progetto dall’associazione della Cuoche Combattenti e alle madri in difficoltà con bimbi neonati in Eritrea, un progetto di “Bambini nel mondo” Forlimpopoli.