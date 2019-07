Spettacoli, musica e corsi al Festival della Danza

Dal 27 al 31 luglio si svolge il IV Festival della Danza a Forlimpopoli, organizzato dal Gruppo Danza Forlimpopoli ASD in collaborazione con Emporio del Sale di Faenza.

Il tema del Festival 2019 è L’incontro e trova la sua massima espressione nella serata del 27 luglio quando si incontrano sul palco l’ensemble di danzatrici Donna Selvaggia e i Bevano Est.

Programma

In programma vari spettacoli: sabato 27 luglio alle 21.30 spettacolo di danza con musica dal vivo Pour Vous: l’ensemble Donna Selvaggia insieme al gruppo musicale Bevano Est presentano quadri in movimento di danza a cura di Giulia Coliola.

Ingresso € 10,00. Ingresso libero a bambini e bambine fino ai 12 anni

Domenica 28 luglio alle 21.30 va in scena Galà Danzapoesia. Le associazioni scuole di danza presentano coreografie ispirate a cantautori e poeti. Da un'idea di Rosanna Pasi presidente di Federazione nazionale delle associazioni delle scuole di danza e di Leggere per… ballare. La regia dello spettacolo è a cura di Arturo Cannistrà, danzatore e coreografo, affiancato da Giulia Coliola. Partecipano allo spettacolo 70 ballerine e ballerini. Ingresso libero.

Lunedì 29 e martedì 30 luglio alle 21.30, in occasione del Festival, il Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli presenta il film Nureyev – The white crow regia di Ralph Fiennes. Ingresso intero € 6,00 ridotto € 4,00.

Inoltre nella sala mostre all’interno della Rocca, Francesco Di Leonforte espone le sue stampe fotografiche della serata Galà Fabrizio De André.

Formazione

Oltre agli spettacoli, spazio alla formazione. Si tengono infatti corsi di danza classica e di danza contemporanea con insegnanti di fama internazionale: Shirley Anne Osborne I.S.T.D (Imperial Society of Teachers of Dancing di Londra) e Alessandro Calvani danzatore di Aterballetto per la danza classica e Grazia Cundari danzatrice e Educational Performer LpB (Leggere per...ballare) per la danza contemporanea. I corsi si tengono alla sede del Gruppo Danza Forlimpopoli e sono aperti a tutte le scuole di danza.