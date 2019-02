Partono i pomeriggi della scienza: sei incontri per scoprire i misteri della tecnologia

La Pro Loco di Forlimpopoli, per avvicinare la cittadinanza alla scoperta della scienza, organizza un ciclo di incontri in collaborazione con “Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica”. Sono in programma pomeriggi e serate scientifiche in due cicli di incontri a partire da marzo.

I primi tre appuntamenti “Scienza in Circolo” si svolgeranno presso il circolo Arci “I Bevitori Longevi” (eventi aperti ai soci ARCI, con possibilità di tesseramento in loco) nei mercoledì sera dalle 19:30 e saranno incentrati sulle innovazioni tecnologiche che stanno portando “La Fantascienza al giorno d’oggi” (in compagnia di Francesco Marino - 6 Marzo), sui principi naturali che fanno volare “Non solo aeroplanini di carta” (Lucia Mascotelli - 20 Marzo) e gli “Occhi della mente” alla scoperta dei segreti della percezione visiva (Jara Drei - 3 Aprile).

Il secondo ciclo di tre incontri “Scienza in Rocca” avrà luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Forlimpopoli nei sabati pomeriggio a partire dalle 16:30 - tutti gratuiti e aperti alla cittadinanza - con il racconto delle “Storie della Medicina” (Luca Bagnoli - 13 Aprile), il “Viaggio nella Fisica Moderna” (con Valentina Cicero - 20 Aprile) e l’uso della matematica per cercare di rispondere alla domanda “Qual è la probabilità di vincere?” (a cura di Daniele Roverelli, Luca Marini e Eugenio Bertozzi - 27 Aprile).

Minerva è una realtà no profit che da diversi anni funge da punto di aggregazione per studenti, laureati o semplicemente appassionati in materie scientifiche, condividendo le proprie conoscenze per organizzare eventi su argomenti scientifici rivolti ai cittadini, alle scuole e partecipare alle campagne di sensibilizzazione sui temi della salute.