Gli atleti sono pronti per l'Ironman Emilia Romagna

Giunge l'ora dell'Ironman Emilia Romagna in programma sabato 21 e domenica 22 settembre a Forlimpopoli. La gara estrema è più di una semplice competizione sportiva, è un puro condensato di emozioni. L’Ironman prevede un percorso di nuoto in mare di 3,8 km, una frazione di bici di 180 km e una maratona di 42,2 km, tutto di seguito senza fermarsi. Il tempo massimo concesso agli atleti, per concludere le tre prove, sarà dalle ore 7 circa del mattino del sabato fino alla mezzanotte del giorno stesso. Le gare si svolgono in tutto il mondo, per la selezione degli atleti che parteciperanno alla finale che si tiene alle isole Hawaii. Per ogni tappa si prediligono scenari tra i più belli e suggestivi. Una grande soddisfazione, quindi, per la scelta della nostra Regione e a questa si aggiunge il prestigio che la manifestazione porta con sé.

Durissima la prova. Gli atleti provenienti da Germania, Regno Unito e Francia sono coloro che in maniera massiccia scelgono l’evento italiano rafforzando una preferenza per il nostro “Bel Paese” e per la destinazione Emilia-Romagna. Alquanto interessante l’incremento della presenza di atleti russi rispetto al 2018 che dimostra un crescente interesse per il marchio Ironman e conferma un amore per l’Italia. Non mancano rappresentanze di Paesi quali Australia, Giappone e America latina. L’obiettivo di raggiungere oltre 60 paesi rappresentati e 6000 atleti iscritti nelle tre diverse distanze è quasi raggiunto. 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bici e 42 chilometri per l’ultima frazione di corsa: sono le sfide che gli atleti, professionisti e age-group, dovranno affrontare sabato 21 settembre per arrivare in finish line ed essere acclamati come Ironman.

Mentre domenica 22 settembre gli age-group si metteranno alla prova in 1,9 chilometri di nuoto, 90 chilometri di bici e 21 chilometri di corsa per la prima edizione dell’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna; gli amanti delle distanze più brevi dovranno percorrere “solo” 1,5 chilometri di nuoto, 40 chilometri di bici e 10 chilometri di corsa prima di arrivare al traguardo e conquistare la meritata medaglia. Entrambe le gare principali mettono a disposizione per professionisti e age-group slot di qualificazione rispettivamente per l’Ironman World Championship 2020 Kona, Hawai’i e Ironman 70.3 World Championship 2020 che si svolgerà a Taupo, Nuova Zelanda.