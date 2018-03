Forlimpopoli, presentazione dell'itinerario "Città artusiana"

C'era una volta nel cuore della Romagna, una cittadina che, fondata dai Romani nel II secolo a.C. al crocevia tra la antica ‘via del sale’ e l'importante Via Emilia, venne chiamata Forum Popili dal nome del console Popilio Lenate. Oggi Forlimpopoli è patria di storia, arte e buon gusto: un percorso lungo secoli, che parte dalle caratteristiche anfore romane “tipo Forlimpopoli”, conservate assieme ad altri importanti reperti nel suggestivo Museo Archeologico MAF ospitato nei locali della Rocca rinascimentale, per arrivare a Casa Artusi, complesso dedicato al più illustre cittadino forlimpopolese, Pellegrino Artusi, padre riconosciuto della moderna cucina italiana, nonché unificatore delle tradizioni a tavola, della lingua, della cultura della nostra nazione. Costituiscono una tappa obbligata di questo ‘viaggio’ nel tempo l’imponente complesso della Rocca che conserva la memoria del suo signore, Brunoro II Zampeschi; la Basilica di San Rufillo in cui si custodiscono le spoglie del primo vescovo della città e pregevolissime testimonianze d’arte; il piccolo ma graziosissimo teatro comunale intitolato a Giuseppe Verdi, in cui ancora vivo è il ricordo dell’incursione del “Passator Cortese”. Ogni luogo, una storia; ogni storia, un'emozione.

A partire da domenica 1° Aprile 2018, ogni prima domenica del mese, alle ore 11.30, con

ritrovo all'Ufficio Informazioni Turistiche, Via Andrea Costa n. 23, facendo una piccola passeggiata per Piazza Garibaldi e spostandoci nella suggestiva cornice della chiesa dei Servi, piccolo gioiello di arte e architettura barocca, si terrà la Presentazione di “Forlimpopoli città artusiana” a cura dell'U.I.T..

In occasione delle Festività pasquali 2018, l'evento sarà ripetuto anche alle ore 11:30 di Lunedì 2 Aprile.

L’ingresso e la partecipazione alla presentazione sono gratuiti, la durata è di circa 30 minuti. Nell’occasione verrà messo a disposizione, di tutti i partecipanti, del materiale informativo e si forniranno approfondimenti in merito alle proposte culturali e agli itinerari di visita alla città.

Per informazioni contattare il U.I.T. 0543.749250 - turismo@comune.forlimpopoli.fc.it oppure l'Ufficio Promozione del Comune di Forlimpopoli 0543.749234 - promozione@comune.forlimpopoli.fc.it