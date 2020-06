Scattano le "Sere fuori" tra concerti, libri, degustazioni e itinerari noir

Parte giovedì 2 luglio, e prosegue tutti i giovedì fino al 30 dello stesso mese, la nuova programmazione estiva promossa dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con Romagna Musica cui hanno contribuito decine di realtà del territorio: un’occasione per tornare a vivere insieme, in serenità e sicurezza, gli spazi all’aperto, ascoltando musica, passeggiando tra i banchi di un mercatino, fermandosi a gustare le proposte dei ristoratori e scoprendo curiosità e segreti della città natale di Pellegrino Artusi.

Sono due i luoghi dove i giovedì sera si potrà ascoltare musica dal vivo, all’insegna della tranquillità e con la giusta atmosfera: all’Arena Serefuori in Piazza Garibaldi a partire dalle 21,15 e al Circolo Arci Bevitori Longevi di via Castello 31 a partire dalle 22,30.

Dalle 19 spazio anche alla letteratura a Casa Artusi e alle degustazioni dell’Artusi Cafè.

Per la serata di apertura della rassegna si esibiscono la Isak Suzzi Band all’Arena Serefuori, mentre ai Bevitori Longevi va in scena il Concerto Doppio Passo.

Alle 19 Casa Artusi ospita la presentazione di Alberto Cassani con il suo libro “L’uomo di Mosca”, invece all’Artusi Cafè di Piazzale Paolucci vi aspetta una degustazione di vini. Inoltre dal Museo Aldini parte un itinerario sulla Forlimpopoli noir.