Un carosello di spettacoli e di gusto per la Festa della Donna

A Forlimpopoli, grazie ad una idea di Veronica Gonzalez, il Teatro Verdi ospita un momento spettacolare corale dove il concetto di sorellanza e solidarietà diventano il leitmotiv della serata: tutto per beneficienza

Venerdì 8 marzo, alle 21.00, prende vita Donna Solidale, tramite l’energia che Veronica Gonzalez ha saputo trasmettere al gruppo di lavoro che si è creato attorno a questo progetto. Veronica è una artista argentina che vive a Forlimpopoli e che racconta la condizione femminile nel mondo, una condizione spesso di disagio, fragilità e sopruso.

Per questo si è fermamente voluta questa serata che per il primo anno vede insieme un gruppo di donne che vivono e lavorano tra Forlimpopoli e Cesena.

Sul palco del Teatro Verdi per un’ora e trenta un carosello di situazioni dagli sketch con i piedi che hanno reso famosa nel mondo Veronica Gonzalez ai ballerini di tango argentino dell’associazione Medialuna, dalle letture al femminile da parte di Marie Rascoussier accompagnata dall’arpa di Regine Kohne al canto di Ernrichetta Maffei all’istallazione artistica a cura di Paola Gatti della galleria d’arte a Casa di Paola, naturalmente a Forlimpopoli non poteva mancare Casa Artusi e le mitiche Mariette con la loro cultura del gusto e il gusto della cultura, anche loro sul palco a raccontare come la cucina sia stata un punto di orgoglio e di forza per un territorio povero come lo è stato la Romagna che grazie alla creatività delle “azdore” sopratutto con la minestra, che nell'Artusi è indicata come la biada dell'uomo, sono state in grado di sfamare e rallegrare la famiglia intera, con “quel che c'è, quando c'è”.

La serata sarà condotta da Fabiola Crudeli attrice, drammaturga e regista; fondatrice della compagnia Teatrale Fuoriscena di Cesena, una donna che nel suo lavoro compie costantemente una ricerca sul ruolo della donna in relazione al contesto sociale contemporaneo.

Gli intervalli musicali invece saranno affidati a Elena Canarecci che con il suo flauto traverso spazierà tra la musica più contemporanea ai grandi classici.

Alla fine della serata Mariette e Casa Artusi addolciranno il palato e offrono un brindisi e una torta mimosa.

Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “bambini del mondo” e in particolare alle madri in difficoltà con bimbi neonati in Eritrea.