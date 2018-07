Alla Rocca di Forlimpopoli la terza edizione del Festival della Danza

Il Gruppo Danza Forlimpopoli ASD organizza sabato e domenica la Terza edizione del Festival della danza a Forlimpopoli in Piazza Fratti all'interno della Rocca e nella sede dell'Associazione in Piazza Garibaldi 26. Il tema del Festival è l'emancipazione femminile. E' stata scelta Forlimpopoli come location, perchè, viene evidenziato, "è una città culturalmente molto viva. Da sempre impegnata con numerose manifestazioni enogastronomiche, musicali, teatrali e sociali, si apre alla danza diventando per due giorni un luogo di fermento artistico. La danza svolge il suo compito di approfondimento formativo attraverso il workshop svolto in questi giorni. L'obiettivo è di divulgare alla cittadinanza, la valenza culturale, educativa e comunicativa della danza. Il gesto danzato parte da una motivazione, racconta emozioni, stati d'animo e storie. E' per questo che, dopo molti anni di lavoro sul territorio e la collaborazione con "Leggere per… ballare", il Gruppo Danza Forlimpopoli dà vita al Festival della Danza da tre anni, dando ad ogni edizione un tema. Il primo anno dedicato al Viaggio, il secondo alla Natura, quest'anno all' Emancipazione femminile. Le scuole di danza di diverse città collaborano per la costruzione dello spettacolo con le allieve e gli allievi. Si propone come un vero lavoro professionale: oltre alle scuole di danza, sono impegnati musicista, regista, costumista, scenografo ed Educational Performer. Oltre, naturalmente, al service audio/luci e teatri. In questo modo si forma un pubblico per la danza ed il teatro in genere".

Il programma

La parte formativa prevede un workshop di danza classica tenuto da Shirley Anne Osborne (tutor ISTD) e di danza contemporanea tenuto da Grazia Cundari, danzatrice e Educational Performer LpB. Durante le due giornate, l'insegnante Grazia Cundari crea due coreografie con i partecipanti al workshop, da presentare in apertura della seconda serata del festival intitolate "L'innocenza" per il corso dei più giovani e "Svincolata" per il corso più avanzato. Sabato lle 21.30 all'Arena dentro la Rocca ci sarà la proiezione del film "Io danzerò" in collaborazione con il Cinema Teatro Verdi, in cartellone del Cinema. "Io danzerò" è un film francese diretto da Stefanie Di Giusto, presentato nel 2016 al Festival del cinema di Cannes. Tratta della storia di Loie Fuller, danzatrice e attrice statunitense della seconda metà dell'800, che trova la sua massima espressione a Parigi. Pioniera della danza moderna con Isadora Duncan e Ruth St. Denis. Domenica alle 21.30 l'Arena dentro la Rocca (Piazza Fratti) si apre con due coreografie "Innocenza" e "Svincolata" seguite dallo spettacolo di danza LpB "Cittadine! Alla conquista del voto". L'ingresso è libero. Le scuole che partecipano allo spettacolo:

Danza & Danza e Agorà di Castel Bolognese, Dance Studio di Faenza, Aulos Danza di Rimini e Gruppo Danza Forlimpopoli. Nella Sala Mostre dentro la Rocca ci sarà l'esposizione Francesco Di Leonforte, fotografo che da diversi anni segue gli spettacoli LpB, presenta le sue stampe su "Cittadine! Alla conquista del voto".