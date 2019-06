Divertimento, musica e birra al Torneo di Beerpong

Sabato 15 giugno si svolge la 12^ edizione del Torneo di beerpong.

Appuntamento per tutti in via del tulipano a Forlimpopoli, per una gara che attrae sempre più partecipanti. Il beerpong è un gioco che in cui si compete lanciando una pallina da tennistavolo da un lato all'altro di un tavolo con lo scopo di fare centro in un bicchiere di birra.

Oltre al torneo i visitatori trovano postazioni per le partite libere di beerpong, birra, stand gastronomici e musica live.

Ore 19.00 apertura bar e stand gastronomici

Ore 20.00 pagamento iscrizioni e spiegazione regole del torneo

Ore 20.30 inizio torneo

Ore 21.30 concerto live Purple Haze

Ore 22.45 concerto live I Santini

Ore 00.00 dj set con Ce C'est Nautique

Ingresso ad offerta libera

Costo iscrizione torneo: 15 euro a persona