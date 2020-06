Trekking al tramonto tra boschi e vigneti romagnoli

Sabato 13 giugno è in programma un'escusione al tramonto con rientro in notturna (dalle 16 alle 23 ). Una scampagnata tra i meandri del fiume Ronco e la panoramica piazza di Bertinoro, il balcone della Romagna.

Dopo una breve visita ai locali dell’ex acquedotto Spinadello (attivo dal 1939 al 1986), si segue il sentiero che si addentra nel bosco alluvionale, tra maestosi pioppi neri e affascinanti scorci sulle anse del fiume. Abbandonato il corso del fiume, si attraversano le campagne in direzione di Bertinoro, costeggiando campi coltivati e vigneti illuminati dalla calda luce del tardo pomeriggio. A Bertinoro è prevista una cena da asporto a base di piadina e Sangiovese locale. Sulla via del rientro, in notturna, si segue un piccolo tratto di sentiero che permette di ammirare una bella parete di “Spungone”, ovvero ciò che resta della vivace barriera corallina che circa 3 milioni di anni fa occupava queste basse acque di mar Adriatico.

L’escursione seguirà un itinerario ad anello, per la maggior parte su sentieri e carraie non asfaltate. Si invitano i partecipanti ad indossare indumenti comodi e scarpe da trekking. Portare una torcia frontale e almeno 1,5 litri di acqua. Per altri suggerimenti riguardo l’attrezzatura fare riferimento all’apposita pagina (Nello Zaino) sul sito web di Boschi Romagnoli.

Ritrovo: ore 16:00 presso l’ex acquedotto Spinadello, in Via Ausa Nuova 741, a Forlimpopoli.

Prezzo: 15 euro + costo della cena al chiosco (si rilascia regolare ricevuta fiscale). Prenotazione obbligatoria.

Norme di sicurezza: i partecipanti dovranno stampare e consegnare alla guida il modulo di iscrizione e il regolamento di escursione firmati (basta una copia nel caso di famiglie e conviventi); tutti i partecipanti dovranno avere con se mascherina (almeno una) e gel disinfettante per le mani. Le mascherine verranno usate solo quando necessario; si dovrà mantenere una distanza di 2 metri durante tutto lo svolgimento dell’escursione (escluse famiglie e conviventi); si pagherà portando i soldi contati.