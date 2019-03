RadioFlyWeb Forlì organizza il progetto "I forlivesi leggono la loro storia", inteso a coinvolgere un significativo numero di cittadini nella lettura della celebre "Guida Raccontata di Forlì" di Giuliano Missirini.

Ogni persona coinvolta legge un breve passaggio che verrà registrato all'interno della cabina radio del Jump: il risultato finale sarà un file audio composto dalle voci di tutti coloro che avranno partecipato, un vero e proprio "audio-libro" sulla storia di Forlì letto dai forlivesi stessi.

Lunedì 25 marzo, al Jump Cafè, dalle ore 20 in poi, è sufficiente presentarsi in cabina radio per partecipare ed entrare a far parte del progetto, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Forlì.