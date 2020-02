La vincitrice del Grammy Diane Schuur è la stella del Forum Live Jazz

Tre concerti, quattro masterclass e due “incontri con l’artista”: per la sua seconda edizione, il festival e concorso Forum Live Jazz tira fuori dal cilindro una tre giorni di eventi unica sul panorama nazionale, che farà del territorio Forlivese uno dei centri nevralgici del grande jazz mondiale.

Il contest è un irripetibile trampolino di lancio per i giovani talenti cultori del genere, oltre che una formidabile occasione formativa. Ma il Forum Live Jazz ha pensato anche al grande pubblico, portando nei teatri comunali di Forlì e Meldola delle star di calibro mondiale, a partire dall’open act della leggendaria signora del jazz Diane Schuur, due volte vincitrice dei Grammy Awards, che sarà ospite al teatro Diego Fabbri di Forlì il 2 aprile nell’unica data italiana, insieme alla Venezze Big Band & Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti.

Gli altri astri del genere, che brilleranno al teatro Dragoni di Meldola, sono i Mack feat. Mattia “Matta” Dallara (venerdì 3 aprile) e Deborah J. Carter feat. Jazz Inc. (sabato 4 aprile). Ma c’è di più, perché alla finalità didattica e culturale si congiunge anche la vocazione solidale dell’iniziativa, a favore delle attività portate avanti dalla sezione provinciale dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (Ail Forlì-Cesena Odv).

Il contest

Dopo la prima fortunata edizione del 2019, che ha visto confluire a Forlì 80 tra formazioni musicali e solisti, provenienti anche dall’estero, per un totale di oltre 300 partecipanti, il Forum Live Jazz 2020 torna a chiamare a raccolta le giovani proposte del genere con un contest che premia e promuove i talenti emergenti. Il concorso è aperto ai solisti o alle formazione dedite al jazz e generi affini che presenteranno la propria candidatura entro domenica 15 marzo, iscrivendosi online nella sezione “Iscrizione al Forum Live Jazz” della pagina www.forumlivejazz.it. Oltre ai propri dati e contatti, i concorrenti dovranno allegare alla candidatura una canzone originale o una cover (in formato mp3 o wave) oppure il link a un video postato su canale YouTube, corredati di scheda tecnica completa in caso di selezione per la finale.

Le selezioni si articoleranno in tre fasi:

Una giuria di professionisti del genere sceglierà, entro giovedì 19 marzo, una rosa di 30 semi-finalisti sulla base dei materiali presentati in fase di iscrizione.

I trenta gruppi/solisti individuati nella prima selezione dovranno esibirsi dal vivo al Teatro Dragoni di Meldola nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 aprile. Al termine della semifinale, verranno decretati i 10 finalisti che accederanno alla finale nel pomeriggio di sabato 4.

Proclamazione dei vincitori assoluti ed esibizione in open act (sabato 4 aprile, ore 21.30).

Per gli artisti che supereranno i primi due step delle selezioni sono previsti i seguenti premi: ai 10 finalisti verrà offerta l’opportunità di esibirsi in alcuni live all’interno di rassegne jazz di primo piano. Al primo classificato, invece, spetterà l’apertura del concerto di Deborah J. Carter feat. Jazz Inc., in programma al Teatro Dragoni di Meldola il 4 aprile, nonché la registrazione in studio di un singolo con relativo video-clip e un tour di concerti promozionali organizzato da un Ufficio Stampa dedicato alle azioni di comunicazione per un periodo di tre mesi (per un valore della vincita equivalente a 5.000€).

Le Masterclass

Tra le proposte incluse nel ricco programma del Forum Live Jazz 2020, un’attenzione particolare è dedicata ai quattro appuntamenti formativi che si terranno al Teatro Dragoni di Meldola. La giornata di venerdì 3 aprile sarà un’autentica full-immersion nei vari versanti di cui si compone il “fare musica”. Si parte con la lezione di Franco Maciariello (fondatore della società di marketing musicale Hashtag CMS) sul tema “Strategie di Social Media Marketing Musicale”, per poi lasciare spazio al presidente di Romagna Musica Luigi Pretolani che si occuperà di “Management di se stessi: progettare, gestire, amministrare” nel settore musicale. Conclude la giornata il batterista dei Mack Marco Frattini, con un approfondimento sulla batteria jazz hop ed elettronica. Sabato 4 aprile le masterclass si chiudono in grande stile, sempre al Dragoni, con la cantante americana Deborah J. Carter, alla quale non poteva che spettare una lezione sulla voce nel jazz.

Gli “incontri con l’artista”

Ai partecipanti del contest e agli allievi delle scuole di musica, dei conservatori e degli istituti musicali verrà inoltre data la possibilità unica di vedere all’opera e incontrare personalmente due guru del jazz mondiale come Diane Schuur e Deborah J. Carter. Giovedì 2 aprile, dalle 17.30 alle 19.30, le porte del Teatro Diego Fabbri di Forlì si apriranno per assistere al check-sound della grande pianista e cantante statunitense, al quale seguirà un incontro con l’artista. Prove aperte e incontro anche con Deborah J. Carter, il 4 aprile al Teatro Dragoni di Meldola (ore 17.30-18.30).

I concerti

Alle finalità formative e di promozione dei talenti in ebra, propri del contest, il Forum Live Jazz sposa la sua vocazione di festival radicato sul territorio con un palinsesto di concerti unico a livello nazionale. Quella di Forlì sarà, infatti, l’unica data italiana di Diane Schuur, che si esibirà al Teatro Diego Fabbri giovedì 2 aprile alle 21.00. La cantante, due volte vincitrice dei Grammy Awards come miglior voce jazz, condividerà il palco con la Venezze Big Band & Italian Jazz Orchestra, sotto la direzione di Fabio Petretti. Il giorno successivo, venerdì 3 aprile, ci si sposta al Teatro Dragoni di Meldola, dove al pomeriggio si terrà la masterclass dei “Mack” feat. Mattia “Matta” Dallara sulla contaminazione tra jazz, hip hop ed elettronica; in serata, alle 21.30, concerto dei “Mack”, ovvero Marco Frattini alla batteria acustica, elettronica e samples, insieme a Federico Squassabia (bass synth e tastiere) e Mattia “Matta” Dallara (live samples, effects). Gran finale sabato 4 aprile, sempre al Dragoni, con l’esibizione d’apertura del gruppo o del solista che si sarà aggiudicato il primo premio nel contest (ore 21.30) e con un vibrante omaggio a Ella Fitzgerald dal titolo “100 Years of Ella” interpretato da Deborah J. Carter, accompagnata dal quartetto dei Jazz Inc., con Alessandro Fariselli al sax tenore, Francesco Angiuli al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e Daniele Gorgone al pianoforte.

Come partecipare al Forum Live Jazz

È possibile partecipare al Forum Live Jazz in tre modi:

Come partecipante in gara: per coloro che passeranno la selezione, la quota d’iscrizione di 50,00€ è comprensiva delle quattro masterclass, dei tre concerti e dei due “incontri con l’artista”.

Come uditore (previa prenotazione sul sito www.forumlivejazz.it): questa opzione, rivolta a coloro che intendono partecipare all’intero programma del Forum Live Jazz ma non sono risultati idonei o non sono interessati alla competizione, è comprensiva di tutti gli eventi al costo di 70,00€.

Come pubblico dei concerti: per il solo concerto di Diane Schuur feat. Venezze Big Band & Italian Jazz Orchestra, il biglietto è acquistabile online sul portale TicketSms (all’indirizzo https://www.ticketsms.it/event/S2QSGumn). Per tutti e tre i concerti del festival, i biglietti si possono prenotare via e-mail (scrivendo all’indirizzo biglietteria@entroterrefestival.it) o tramite messaggio WhatsApp (al numero 389.1005150). Il costo dei biglietti è di 30,00€ per il concerto di Diane Schuur feat. Venezze Big Band & Italian Jazz Orchestra; 15,00€ per il concerto dei Mack feat. Mattia “Matta” Dallara; 15,00€ per il concerto di Deborah J. Carter feat. Jazz Inc.

Gli allievi delle scuole di musica di Forlì e provincia potranno usufruire dello SPECIAL PRICE di € 20,00 valido per l’entrata a tutti e 3 i concerti.