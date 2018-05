Percorso fotografico ed escursione in e-bike a Ridracoli

Weekend all’insegna della fotografia, della natura e …della bici elettrica il primo di giugno a Ridracoli.

In programma un workshop residenziale a Ridracoli in collaborazione con il fotografo Andrea Bonavita e le guide MTB di Outdoor Romagna ASD

Programma breve:

1° giornata : escursione fotografica in sella ad una E-bike fino alla Foresta della Lama, il cuore verde del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Durante il percorso ci fermeremo ad ammirare gli scorci più emozionanti e significativi cercando di immortalarli con la macchina fotografica, allo stesso tempo una guida GAE sarà a disposizione per illustravi il territorio anche dal punto di vista naturalistico e non solo fotografico. Rientro a Ridracoli nel tardo pomeriggio, escursione in battello al tramonto e a seguire cena presso il ristorante Il Palazzo di Ridracoli e ritorno alla “diga by night” a fotografar le stelle e la notte primaverile.

2° giornata: mattinata fotografica lungo il sentiero natura di Ridracoli, pranzo a IDRO Ecomuseo e rielaborazione fotografica delle fotografie guidata da Andrea Bonavita.

Nel pomeriggio i partecipanti potranno si accedere in libertà alla diga che effettuare una visita libera all’ecomuseo…



Tariffe:

Con soggiorno di una notte 148€, con soggiorno di 2 notti 180€ (comprensivo di pernottamento e tassa di soggiorno del Comune di Bagno di Romagna, ingresso alla diga e all’ ecomuseo, 1 o 2 colazioni, 1 pranzo al sacco, battello serale, cena al ristorante Il Palazzo di Ridracoli, escursione con guida in E-Bike, workshop fotografico, pranzo a buffet della domenica).



Minimo 10 persone massimo 20



Per info tecniche: 3386583030 info@andreabonavita.com



Per prenotazione 0543 917912 entro martedì 29 maggio