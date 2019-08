Scatti unici, invenzioni e trekking. Un fine settimana in mezzo alla natura

Un fine settimana denso di eventi accompagna la fine di agosto a Santa Sofia.

Si comincia giovedì 29 agosto, alle ore 20.45, con la proiezione all'aperto del film "Forrest Gump" in località Brusatopa, organizzata da Santa Young. Ingresso libero.

Venerdi' 30 agosto, a Ridracoli, alle 19.30, “In Diga a Fotografar le Stelle”. Guidati dal fotografo Andrea Bonavita è possibile accedere a punti di vista inusuali ed esclusivi sopra e attorno la Diga di Ridracoli per scatti fotografici unici.

Costo: 20€ comprensivi di aperitivo e workshop. Per prenotazioni e informazioni tecniche: 338-6583030 IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net

Sabato 31 agosto, alle ore 14.30, a Ridracoli, “A Lezione da Leonardo”. Leonardo “il Genio” progettò durante il suo percorso anche macchine per lo sfruttamento dell’energia idraulica, per il prosciugamento e per l’innalzamento delle acque: a IDRO Ecomuseo si trovano esposte 15 riproduzioni di macchine idrauliche progettate da Leonardo. Dopo la visita “Ai piedi del Gigante di Romagna” (ore 14.30), la giornata proseguirà alle 16 con al visita a Idro e con un piccolo aperitivo. Costo 15€ a persona, prenotazione obbligatoria allo 0543 917912.

Sempre domenica, alle ore 10.00, "PedaLAMA – Escursioni in E-bike" da Ridracoli fino al Cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (48 km circa).

Prenotazioni entro giovedì 29 agosto allo 0543 917912 oppure allo 3701338368 Outdoor Romagna ASD

Alle ore 09.15 invece c'è "Le Vie dell'Acqua – un insolito trek": camminata partendo dalla Diga di Ridracoli e seguendo poi il corso del del Bidente di Ridracoli. Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Centro Visita di Santa Sofia 0543 970249, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543917912

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, a Ridracoli, escursioni in battello elettrico con visita guidata a bordo. Uno dei modi più divertenti e rilassanti per ammirare gli scorci più nascosti del lago.