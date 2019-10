Workshop, prove gratuite di obiettivi e fotocamere per il Nikon Day

Sabato 12 ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30, all'Hotel San Giorgio di Forlì (via Ravegnana, 538/d) viene organizzato il Nikon Day.

In programma l'esposizione di prodotti fotografici della famosa marca; ossibilità di provare fotocamere e obiettivi sul "campo" e gratuitamente, portare anche la propria macchina fotografica con relative schede di memoria per saggiare quelle in mostra.

Si tiene anche il Workshop sul ritratto con Claudio Righi coadiuvato da Andrea Severi e Franco Luciano: sono disponibili due modelle per foto in studio e in esterno. Lettura di portfolio inerenti al ritratto a cura di Andrea Severi e Roberto Baldani. E poi il Workshop di macrofotografia con Alberto Ghizzi Panizza coadiuvato da Dervis Castellucci. Per entrambi i workshop sono previste due sessioni, una alla mattina e l'altra al pomeriggio sia in studio e, tempo permettendo, in esterno sull'area adiacente all'hotel San Giorgio.

