Si impara la musica dai cantautori: a lezione con Giacomo Toni, Lorenzo Kruger e Duo Bucolico

Come nasce una canzone? Questo grande interrogativo, e altri aspetti che gli ruotano attorno, vengono sviscerati durante tre appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica e cantautorato.

Quest’anno i FourMusic Days, organizzati dalla scuola di musica FourMusic.Studio di Forlì, sono un’occasione per entrare in contatto diretto con cantautori di livello internazionale che per la prima volta raccontano al pubblico la loro personale esperienza attraverso confronti ed esibizioni.

Tre serate con tre autori e interpreti d’eccezione: Giacomo Toni, che con il suo jazz ricercato è capace di unire ritmi blues ad incursioni swing, il tutto condito con testi pungenti e ironici; il Duo Bucolico, formato da due artisti che scrivono canzoni di “cantautorato illogico e d’avanguardia” e che portano la loro ironia ragionata in tour per tutta l’Italia; Lorenzo Kruger, ovvero il cantante e autore di tutte le canzoni della band Nobraino con all’attivo più di mille concerti, 6 dischi, presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana.

I workshop si terranno giovedì 30 gennaio, giovedì 6 febbraio e giovedì 13 febbraio negli spazi del Deposito Zero Studios in via Asiago 14 a Forlì; ognuno di essi durerà un’ora e mezzo e avrà un numero di partecipanti massimo di 50 persone. É possibile prenotare la propria partecipazione tramite messaggio su Whatsapp o chiamando il numero 331 954 8201.

Gli eventi sono riservati ai possessori di tessera Arci.

Il costo di ogni workshop è di 15 euro a persona. Se si desidera partecipare a tutti e tre gli eventi si può acquistare un abbonamento al costo di 35 euro.