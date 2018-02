Four Music Days, torna il festival di seminari musicali made in Forlì

Diretto e ideato dall’associazione "Fourmusic.studio", in collaborazione con Arci e Deposito Zero Studios, Fourmusicdays è un evento gratuito ed unico nel suo genere che già nella sua prima edizione ha rregistrato oltre un centinaio di presenze. Il focus di quest’anno verterà sull’ home recording e la produzione musicale. Dal 21 al 23 febbraio si svolgeranno, presso i gli studi di registrazione del Deposito Zero Studios (via Asiago 14), tre serate dove sarà possibile apprendere e approfondire le tecniche che porteranno alla nascita e allo sviluppo di una produzione musicale.

Nella prima serata prime tecniche di pre-produzione in studio, cura dell’ intero arrangiamento e scelta dei suoni.

La seconda serata si baserà sulle fasi di registrazione della batteria, chitarra, basso e voce con un approfondimento sulle tecniche di microfonazione. L’ultima serata è dedicata invece alla cura del missaggio e la finalizzazione dei suoni.

Tutto il percorso sarà di stampo pratico e ci sarà la possibilità di utilizzare strumentazione di alto livello professionale. Francesco Pontillo sarà il docente e la guida di questi seminari, giovanissimo producer che vanta già collaborazioni con artista di fama nazionale come Marianna Mirage, MECNA, Gazebo Penguins e tanti altri.

I seminari sono tutti ad ingresso gratuito, i posti sono limitati pertanto si consiglia la prenotazione.

Per iscriversi al seminario http://www.fourmusic.it/fourmusic-days.html

Elisa Rainelli