Fra cena e magia nel castello di Harry Potter

Sabato 18 luglio la più famosa scuola di Magia e Stregoneria del Mondo si trasferisce nel fantasmagorico Castello del Capitano delle Artiglierie a Terra del Sole. Il mondo di Harry Potter arriva nel castello romagnolo: 4 case, 4 professori, 1 cappello parlante, tante prove e giochi da superare per immergersi nell'atmosfera di Hogwarts.



Appuntamento alle 20.00 al portone del Castello, dove la vicepreside accoglierà tutti gli studenti per poi condurli alla mensa della Scuola e sottoporli all’indiscutibile giudizio del cappello parlante. Dopo aver smistato i partecipanti segue una cena con i personaggi più amati della saga, tra animazione e giochi a tema.



La cena comprende: Flan di carciofi su crema stracchino e menta, Gnocchi alla.romana gratinati al radicchio, Carne salata pesto di rucola pomodori tre colori e e gherigli di padano, Tiramisù alla frutta. Menù bimbi: Lasagnetta, Cotoletta con patatine fritte. Sono inclusi: Acqua minerale e o vino Rosso in abbinamento (una bottiglia ogni 4 persone) e caffè.



Costo: 35€ adulti; 22 € Bambini. La cena si terrà con un minimo di 40 e un massimo di 100 partecipanti, nel massimo rispetto dalle prescrizioni previste dall'emergenza sanitaria. Info e prenotazioni sulla mail viaggioadhogwarts@gmail.com o al 331 951 2954