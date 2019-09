Fra torri e palazzi si riscopre l'antica "via del Sole"

Martedì 24 settembre, con ritrovo alle ore 20.30, presso la galleria Angolo Mazzini - Spazio d'Arte, corso Mazzini angolo via Pedriali, Forlì, si tiene una camminata raccontata da Gabriele Zelli e Marco Viroli, promossa dall'Associazione "Idee in Corso", Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, e Angolo Mazzini - Spazio d'Arte, che ha come titolo "Il racconto dei luoghi - la via del Sole".

I partecipanti saranno condotti a scoprire l'antica "via del Sole" (ora via Giuseppe Pedriali) e i principali luoghi di interesse architettonico, storico e culturale: Palazzo Numai Foschi, Museo Ornitologico "Ferrante Foschi", Torre Numai, sede dell'Associazione Arma Aeronautica.

Il programma della serata sarà così articolato: ore 20.30 visita alla mostra fotografica "Piazza e Forlivesi anni '80" di Maurizio Camporesi, allestita presso la galleria Angolo Mazzini. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Piazza Saffi e Forlivesi anni '80" a cura di Maurizio Camporesi e Gabriele Zelli.

Alle ore 21.00 si visiterà il cortile quattrocentesco di Palazzo Numai Foschi, accolti da Marina Foschi, e il Museo Ornitologico. Ultima tappa, alle 21.30, la Torre Numai. Saranno i soci dell'Associazione Arma Aeronautica ad accompagnare le persone alla scoperta di un luogo sconosciuto ai più fino a farle salire fino all'ultimo piano dove si può ammirare la città di Forlì a 360 gradi.

Nell'occasione la mostra fotografica "Piazza Saffi e Forlivesi anni '80", il cortile di Palazzo Numai Foschi, il Museo Ornitologico "Ferrante Foschi", e la Torre Numai saranno liberamente visitabili dalle ore 20.30 alle ore 23.00 anche per coloro che vorranno farlo senza seguire la camminata

Partecipazione libera. La camminata si tiene anche in caso di maltempo.