Francesca Pizzo e Angelo "Gelo" Casarrubia live in concert

Francesca Pizzo e Angelo "Gelo" Casarrubia si esibiscono al Diagnoal Loft Club mercoledì sera. Si sono fatti conoscere molto bene da queste parti, e anche al Diagonal, grazie a uno dei progetti musicali più ispirati ed eleganti della zona, i Melampus. Dream-pop, morbida psichedelia anglosassone, richiami notturni alla dark wave e un'attitudine anni '90 tra slow-core e sad-core americano erano i punti di riferimento del loro sound.

Con questo nuovo, progetto, dal nome molto più esplicativo, Cristallo, i due provano a reinventare in italiano la loro formula musicale: le atmosfere si fanno più sintetiche, algide e minimali, ma resta la conturbante voce di Francesca a guidare le linee melodiche di quattro brani dal titolo altrettanto emblematico: "Eco", "Primavera", "Tutto passa" e "Come pioggia".

I brani che compongono la tracklist sono nati in un arco di tempo molto ristretto ed arrangiati con l’intento di non aggiungere nulla di superfluo all’essenziale struttura della forma canzone.

Come hanno dichiarato per annunciare la nascita di questo progetto parallelo "approcciare la musica dei Cristallo è un’operazione molto simile a quando si tasta l’acqua per sentire se è fredda o calda: movimenti veloci in avanscoperta per poi, una volta capito che il liquido ha effettivamente la temperatura giusta, direi piuttosto gradevole, ci si abbandona definitivamente".

L’EP è stato registrato e mixato nell’home studio della band a luglio 2017 ed è uscito a ottobre per Asteria/Khalisa/Cane Nero Dischi. Dal vivo sono accompagnati da Damiano Simoncini (già batterista di Damien*, Maria Antonietta, Young Wrists, Versailles).