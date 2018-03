Francesca Romana Perrotta in concerto al teatro dell'ex seminario

"Le donne senza voce" è il titolo del concerto con cui la cantautrice Francesca Romana Perrotta chiuderà gli eventi per la Festa della Donna del Comune di Bertinoro. Il live, ad ingresso gratuito, si terrà domenica 11 marzo al Teatro ex seminario di Bertinoro e s'inserisce nel tour di presentazione dell'ultimo album dell'artista, "L'ora di mezzo".

Il disco vanta la preziosa collaborazione di Gianluca De Rubertis e racconta la ricerca delle verità più profonde dell’animo umano, specialmente di quello femminile e infatti parlano, piangono, si confessano Medea, Elena di Troia, Penelope, Lucida Mansi (una contessa assassina), Maria Antonietta e la cantante stessa, che, queste donne, in qualche modo le fa rivivere.

Francesca Romana Perrotta, vincitrice di diverse edizioni del Premio Musicultura, nonché del Premio De Andrè 2009 e del Premio Civilia 2016, ha collaborato con Teresa De Sio, Cristiano De Andrè, Pacifico. Il suo ultimo album, uscito a giugno 2017, contiene il brano “Io sono l'egoista”, finalista Premio Bianca D’Aponte 2017, festival dedicato alle migliori cantautrici italiane.