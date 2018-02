Francesca Tombari presenta il libro "Polline"

Venerdì 16 febbraio alle ore 18:00 presso il Circolo della Scranna in Corso Giuseppe Garibaldi, 80 Forlì verrà presentato il libro "Polline" Bertoni editore raccolta di poesie e racconti di Francesca Tombari con mandala di Carla Medici.



Gabriella Maldini, Fatima Daoudi, Concita Consalvo e Xiaohua Zhang leggeranno alcuni brani in italiano, cinese e arabo.



Gli organizzatori ringraziano l'associazione FIDAPA per la collaborazione.

