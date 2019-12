Francesca Vannini presenta il suo romanzo "Ultima ratio"

Sabato 21 dicembre, ore 18.00, al bistrot La Fiasca di Forlì si tiene la presentazione del libro "Ultima ratio. Morte di una Vergine Vestale alla corte di Nerone" di Francesca Vannini. Introduce e dialoga con l’autrice Marco Viroli.

Il clima di festa del regno di Nerone sta per finire in tragedia. Il senatore Caio Sulpicio Galba si sforza di ignorare la gravità della situazione, quando una vergine Vestale viene trovata morta in circostanze misteriose ed è costretto ad indagare.

Emergono scoperte sconcertanti. Che rapporti poteva avere una sacerdotessa di Vesta con l’ambiente della prostituzione romana? E perché sembra esserci un legame con la corte imperiale? Un danzatore, bellissimo e pericoloso, propone al senatore un baratto. E se Caio si creerà nuovi e potenti nemici, pure, tornerà a innamorarsi. Ma l’assassino lo previene di un passo e i cadaveri si accumulano. Sarà una lettera dal regno dei morti a svelare il responsabile della catena di delitti.

Francesca Vannini, chirurgo ortopedico, nata a Lugo in provincia di Ravenna nel 1973, è autrice di numerosi saggi scientifici, pubblicati su libri e riviste internazionali. Dopo avere trascorso alcuni periodi a Baltimora e a Londra, per lavoro e studio, ora vive e lavora a Bologna. Grande appassionata di storia romana, pittura e poesia, è un’inguaribile viaggiatrice. Ultima Ratio è il suo primo romanzo.