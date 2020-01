Fotografia: un incontro con l'autore Francesco Comello

Martedì 28 gennaio per il corso di fotografia Tank Sviluppo Immagine si tiene l'incontro con l'autore Francesco Comello, autore dell'anno FIAF 2018 - 3° Premio WPP 2017. Appuntamento in via Sillaro 42 a Forlì.



Una fotografia, che sia una buona fotografia, deve necessariamente raccontare una storia. Le storie dell’uomo, tutte le storie, echeggiano sensazioni, sentimenti, emozioni. Le ftoaccontano la commedia della vita, i drammi dell’esistenza, l’amore per gli altri, le sfide, i successi, i fallimenti, le difficoltà e anche le contraddizioni. L’importante è trovare la giusta chiave narrativa e per individuarla bisogna essere disposti a cercare, a osservare ma anche a parlare, ad ascoltare, a meditare.