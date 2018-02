Francesco Diodati presenta il suo ultimo progetto musicale in trio

Francesco Diodati, uno dei più apprezzati rappresentanti della nuova scena jazz europea , venerdì alle 20.30 si esibirà all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro accanto a Leila Martial (voice) e Stefano Tamborrino (batteria) per il 7° dei 10 concerti che compongono la rassegna “ArtusiJazz Club”. Il chitarrista romano, che ama sperimentare e creare nuove tendenze mescolando la tradizione con i linguaggi più contemporanei, presenterà “Blackline”, il suo più recente progetto in trio. Si tratta di uno spettacolo privo di compromessi dove voce, chitarra e batteria creano suoni sconosciuti che hanno il sapore dell'autenticità. Tre musicisti che, come tre linee ideali, delimitano uno spazio centrale dentro cui fare musica senza pregiudizio nei confronti di ogni soluzione, anche la più imprevedibile ed estrema."

Leila Martial, formatasi alla leggendaria scuola di musica di Marciac e al Conservatorio di Tolosa, è stata incoronata nel 2009 (prima volta per una donna) migliore solista al Concours national de jazz de la Dèfense. Dotata di una voce straordinariamente versatile, è instancabile sperimentatrice e disegnatrice di arcobaleni musicali.

Orientato verso la ricerca timbrica, i tratti distintivi di questa formazione sono il groove e, in generale, la componente ritmica affidati a Stefano Tamborrino, uno dei più richiesti batteristi del momento oltre che sapiente utilizzatore dell'elettronica.