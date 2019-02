Francesco Neri presenta il romanzo noir “Il Rettore di Poitiers”

Venerdì 15 febbraio, ore 18.00, all’Istituto storico di Forlì (Casa Saffi, via Albicini 25) viene presentato il nuovo romanzo di Francesco Neri: “Il Rettore di Poitiers”.

Il Rettore di Poitiers è una variazione sul genere del noir, che si fa pretesto per raccontare un angolo di provincia immaginaria ma non finta. Un divertissement a tinte gialle, che posa uno sguardo colto e sornione sul nostro Paese e sul suo stato di salute culturale.

A Bellavalle, località di vacanza estiva dell’Appennino tosco-emiliano, arriva un misterioso personaggio che si presenta come Anchise Iorio, Rettore dell’Università di Poitiers. In pochi giorni la sua presenza sconvolge le tranquille abitudini dei villeggianti in un intreccio di amori e sospetti che culmina con il ritrovamento del cadavere di una donna, orribilmente mutilato. Indagini e rivelazioni sul caso produrranno un risultato del tutto inaspettato, tra ironia e colpi di scena.

Dialoga con l’autore lo storico Alberto Gagliardo, con letture di Vincenzo Morrone.

L'autore, Francesco Neri, dottore di ricerca in storia antica, è Addetto culturale presso il Ministero Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il rettore di Poitiers è il suo secondo romanzo.